Zona Rossa? Il vino arriva direttamente a casa nella Mystery Box

Le migliori etichette dei vignerons da tutto il mondo selezionate dall’Enoteca Bruni. Spedizioni in tutta Italia dal wine restaurant fiorentino con la cantina più ampia d’Europa dedicata ai vini naturali: la cassetta a sorpresa è pensata per esplorare ogni giorno un terroir. e un produttore diversi. E per Natale si può inviare il menu del pranzo casalingo e ricevere i vini ideali per l’abbinamento con i piatti

La Zona Rossa non ferma gli amanti del bere bene e chi ha voglia di conoscere territori inesplorati del gusto: in risposta alle misure restrittive imposte dalla pandemia in corso, l’Enoteca Bruni lancia la Mystery Box, cassetta delle meraviglie da ordinare online per ricevere a casa sei bottiglie a sorpresa, selezionate dalla cantina del wine restaurant fiorentino, dotato della più grande collezione di vini naturali in Europa.

Il meccanismo è semplice quanto intrigante: sul sito del ristorante si sceglie la fascia di prezzo del pacco che si desidera ricevere (4 soglie a prezzo promozionale da 80 a 240 euro, per un valore massimo di 300 euro); si calcolano in automatico le spese di spedizione (gratuite su tutto il territorio del Comune di Firenze, inserendo il coupon); si decide il metodo di pagamento (principali carte di credito, Stripe, Paypal); si inseriscono i propri dati; dopodiché non resta che attendere da 24 ore a pochi giorni per ricevere la Mystery Box a domicilio.

Nessun indizio sul contenuto, tranne le certezze di base: bianchi fermi o bollicine, rossi italiani, francesi o spagnoli che siano, tutti i vini misteriosi sono frutto di piccole produzioni di alto livello, che i fratelli Stefano e Alberto Bruni, titolari del ristorante e appassionati sommeliers, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare personalmente. L’Enoteca Bruni, infatti, può contare su una una sconfinata selezione di etichette difficilmente reperibili altrove. Solo qui, ad esempio, è possibile degustare tutta la produzione di Gabrio e Giotto Bini, comprese le Riserve, e lo spumante realizzato con metodo ancestrale di cui si imbottigliano a Pantelleria solo 300 esemplari l’anno. O i vini di Ton Rimbau, che pratica la permacultura, metodo studiato personalmente dal vigneron catalano usando i ragni come sentinelle per intercettare ogni possibile minaccia naturale, dalla vigna alla cantina. O ancora le piccolissime produzioni di Pierre Overnoy nella regione montuosa del Jura, Stephane Bernaudeau, salvatore di un vigneto centenario in Francia, Massa Vecchia sulle Colline metallifere della Toscana, Le Coste dai terreni vulcanici che costeggiano il lago di Bolsena, ma anche lo champagne bio di Emilien Feneuil, i vini zero-zero (né solforosa, né chiarifica, né filtrazioni) di Yann Duriuex, quelli inimitabili di Sasa Radikon in Oslaviae di Marcelle Lapierre nel Beaujolais, miti assoluti per chi ama i vini non convenzionali. Senza dimenticare le aziende storiche toscane, privilegiando quelle che lavorano con metodi naturali come Fonterenza e Podere Casaccia.

Enoteca Bruni spedisce in tutta Italia e all’estero. E’ possibile anche ritirare i pacchi direttamente al ristorante, in Borgo Ognissanti 25r, accordandosi per il giorno e l’orario della consegna via mail o telefono. Inoltre per Natale sarà possibile ricevere a casa i vini ideali da abbinare ai piatti: basterà inviare via mail il proprio menu e il numero dei commensali. Per festeggiare nel modo giusto, nel rispetto della tradizione e delle restrizioni.