"Vivere con l’IA. Demistificare, decodificare e decidere". È l'incontro che si terrà mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 18:00 presso l'Institut français Firenze (Palazzo Lenzi, Piazza Ognissanti 2).

L’evento si inserisce nel ciclo di incontri italo-francesi Informazione e Democrazia: Le sfide della post-verità, organizzato dall’Institut français Italia | Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno di Edison.

L’intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione tecnologica, ma una trasformazione profonda dei nostri modi di conoscere, interpretare il mondo e prendere decisioni. Per comprenderne la portata, è necessario articolare la riflessione attorno a tre direttrici fondamentali:

Demistificare: Superare utopie e paure per valutare l'impatto reale dell'IA nell'apprendimento e nel mondo del lavoro.

Decodificare: Analizzare il nuovo ecosistema informativo, dove gli algoritmi ridefiniscono la diffusione delle notizie e il confine tra realtà e manipolazione.

Decidere: Individuare strumenti di governance capaci di conciliare innovazione, diritti e interesse pubblico, approfondendo il valore della nuova Carta dell’IA della Regione Toscana.

Interventi e Relatori

Alberto Lenzi — Assessore della Regione Toscana (Presentazione della Carta dell’IA della Regione Toscana)

Claire Boine — Docente di diritto delle tecnologie e governance dell'IA presso l'Istituto Universitario Europeo (EUI)

Chiara Dino — Giornalista (Corriere Fiorentino)

Modera: Nicolas Léger — Docente di filosofia e membro del comitato di redazione della rivista Esprit

Introduce: Anne-Laure Jeanvoine — Direttrice dell’Institut français e Console Generale di Francia a Firenze