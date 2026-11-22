Proseguono a Villa Fabbricotti gli appuntamenti di Verso il Museo Alinari – Conversazioni, il ciclo promosso dalla Fondazione Alinari per la Fotografia nell'ambito di Notizie dagli Archivi, che questa settimana, giovedì 19 novembre alle 17.30, propone un incontro dedicato a Esporre la fotografia nei musei.

A discuterne saranno Martin Barnes, Senior Curator Photography al Victoria and Albert Museum di Londra, Marie Robert, responsabile delle collezioni di fotografia e cinema del Musée d'Orsay di Parigi, e Nicoletta Leonardi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Alinari per la Fotografia.

L'incontro offrirà l'occasione per mettere a confronto esperienze e approcci di due importanti istituzioni museali europee, da tempo impegnate nella conservazione, nello studio e nella presentazione delle proprie raccolte fotografiche. Esporre la fotografia significa infatti misurarsi con un linguaggio dalla natura complessa, nel quale convivono valore documentario e ricerca artistica, memoria individuale e storia collettiva, immagine originale e possibilità di riproduzione. La scelta delle opere, la loro contestualizzazione, il rapporto con gli altri materiali e le modalità di allestimento concorrono a determinare il modo in cui il pubblico incontra e interpreta le fotografie.

Quali criteri guidano oggi queste scelte? Come si costruisce un racconto espositivo capace di restituire la ricchezza di una collezione e, al tempo stesso, di coinvolgere visitatori con sensibilità e conoscenze diverse? Questioni particolarmente significative anche in vista del futuro Museo Alinari, che dovrà trovare una propria modalità di raccontare un patrimonio fotografico di dimensioni e valore straordinari.

Il ciclo, che ha preso avvio l'8 ottobre e ha visto il 28 ottobre il secondo appuntamento dedicato alle trasformazioni della museologia contemporanea, prevede ancora due incontri.

Giovedì 3 dicembre si parlerà di Santa Maria Novella: uno spazio per più musei, con Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Università di Pavia e coordinatore del gruppo di lavoro ministeriale per il Museo nazionale dell'italiano (MUNDI), Giorgio Caselli, dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze, e Giorgio van Straten, presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia. Una conversazione sul rapporto tra le istituzioni museali, gli spazi che le ospitano e il contesto urbano, a partire dalla particolare realtà di Santa Maria Novella.

Lunedì 14 dicembre il programma si concluderà con Musei e Comunità, insieme a Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, Kathrin Schönegg, responsabile del Dipartimento di Fotografia del Münchner Stadtmuseum, e Claudia Baroncini, direttrice della Fondazione Alinari per la Fotografia. L'ultimo incontro sarà dedicato al ruolo dei musei nella società contemporanea, alle relazioni con i diversi pubblici e alla capacità delle istituzioni culturali di diventare luoghi di partecipazione e condivisione.

I cinque appuntamenti, con studiosi e professionisti provenienti da importanti istituzioni italiane e internazionali, accompagnano così il percorso di riflessione sul futuro Museo Alinari, mettendo a confronto competenze ed esperienze diverse intorno alle principali questioni che ne orienteranno il progetto culturale.

Gli incontri si svolgono alle 17.30 a Villa Fabbricotti, via Vittorio Emanuele II, 64, Firenze. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Non è necessaria la prenotazione. Fino a esaurimento posti.

Il programma è realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze nell'ambito delle attività dedicate al futuro Museo Alinari.

IL PROGRAMMA

VILLA FABBRICOTTIvia Vittorio Emanuele II, 64 – Firenzeore 17.30

Giovedì 19 novembre

Esporre la fotografia nei musei

Martin BarnesSenior Curator, Photography, Victoria and Albert Museum, Londra

Marie Robertresponsabile delle collezioni di fotografia e cinema, Musée d'Orsay, Parigi

Nicoletta Leonardipresidente del Comitato scientifico della Fondazione Alinari per la Fotografia

Giovedì 3 dicembre

Santa Maria Novella: uno spazio per più musei

Giuseppe Antonelliprofessore ordinario di Storia della lingua italiana all'Università di Pavia e coordinatore del gruppo di lavoro ministeriale per il Museo nazionale dell'italiano (MUNDI)

Giorgio Caselliarchitetto, responsabile del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze

Giorgio van Stratenpresidente della Fondazione Alinari per la Fotografia

Lunedì 14 dicembre

Musei e Comunità

Christian Grecodirettore del Museo Egizio, Torino

Kathrin Schöneggresponsabile del Dipartimento di Fotografia, Münchner Stadtmuseum, Monaco

Claudia Baroncinidirettrice della Fondazione Alinari per la Fotografia

Informazioni

Fondazione Alinari per la Fotografia

Tel. +39 055 4628069

faf.toscana@alinari.it – www.alinari.it