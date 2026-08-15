Verso lo stato di agitazione dei lavoratori per l'estate fiorentina

Firenze, metà agosto. Mentre i flussi turistici saturano i vicoli del centro, la città boccheggia sotto una cappa di calore che non concede tregua nemmeno dopo il tramonto. I dati del Centro funzionale regionale descrivono un territorio rovente: 40,8°C all’Orto Botanico e 39,8°C al Giardino di Boboli. Ma l'aspetto più brutale di questa ondata è l'assenza di ricambio d'aria: con minime notturne che non scendono sotto i 23,7°C, l'area urbana non riesce mai a raffreddarsi, trasformando il riposo in un esercizio di resistenza.

Eppure, ufficialmente, la città è rimasta a lungo in "codice giallo". Questa etichetta burocratica, che suggerisce un rischio sanitario moderato, stride violentemente con l'esperienza sensoriale di chi quegli spazi li abita per necessità lavorativa. Il codice giallo diventa così una zona grigia, un’illusione statistica dietro la quale l'amministrazione si rifugia per non affrontare un'emergenza climatica ormai strutturale. Come può una capitale globale della cultura farsi trovare sistematicamente impreparata di fronte a un fenomeno ampiamente previsto?

Il caso emblematico di questa distorsione si consuma tra le mura di Palazzo Vecchio. All'interno del Salone dei Duecento, dove si riunisce il Consiglio Comunale e dove sono esposti gli arazzi medicei, la tecnologia ha già vinto la sua battaglia: un impianto sofisticato, dotato di decine di sonde, mantiene temperatura e umidità costanti. Qui l'arte respira, protetta da un microclima perfetto.

Basta però varcare la soglia per ripiombare nel "clima del presente". In altre sale monumentali, lavoratori e visitatori operano in condizioni proibitive. È qui che emerge la contraddizione più profonda della gestione del lavoro culturale a Firenze: la frammentazione contrattuale. Nelle stesse sale, a soffrire lo stesso caldo, convivono dipendenti del Comune, personale della cooperativa REAR e addetti della Fondazione MUS.E. Tre datori di lavoro diversi e contratti differenti che frammentano le tutele proprio quando il rischio — il calore — è identico per tutti.

"Climatizzare una sala monumentale e vincolata di Palazzo Vecchio non è tecnicamente impossibile: è già stato fatto una volta, per conservare gli arazzi. Se un progetto esiste, esiste anche un punto di partenza per le sale dove si lavora" dichiara Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.

L'analisi delle risposte fornite dal Comune rivela una sproporzione tra i mezzi messi in campo e le reali necessità dei Musei Civici. La "determina del 27 maggio" dispone l'acquisto di dieci raffrescatori e due condizionatori per le postazioni di sorveglianza di Palazzo Vecchio. L'aspetto rivelatore di questo documento è che dichiara per ben tre volte di non comportare impegni di spesa.

Il piano dei servizi allegato al rinnovo dell'appalto conta oltre 3.400 ore di lavoro settimanali, l'equivalente di 90 persone a tempo pieno. In siti critici come il Forte di Belvedere, dieci addetti per turno lavorano dieci ore al giorno sotto il sole di luglio e agosto. Pensare di gestire una tale mole di lavoro umano con una decina di macchine refrigeranti e "l'apertura delle finestre" non è una strategia. Rimandare ogni intervento strutturale al Piano di Gestione 2027-2029 significa, di fatto, ignorare la realtà dei prossimi tre anni.

Il disagio non si ferma ai confini dei musei. La vertenza dei lavoratori postali svela come il fallimento della pianificazione urbana di fronte allo "stato di calore" sia sistemico. La CGIL Toscana ha sollevato un tema cruciale: il portalettere non può più essere considerato un lavoratore che opera "all'ombra". È una figura esposta costantemente al riverbero dell’asfalto e all'irraggiamento diretto. Le richieste dei sindacati mirano a una revisione delle tutele che parta proprio dagli strumenti di base:

Revisione del DVR: Riconoscimento del reale rischio di esposizione al calore, superando la narrativa del lavoro "all'ombra".

Flessibilità degli orari: Ingresso anticipato durante le ondate di calore per evitare le ore di picco.

Divise di lavoro: Bandire poliestere ed elastan — fibre sintetiche che bloccano la traspirazione — in favore di fibre naturali e indumenti refrigeranti.

Sorveglianza sanitaria: Introduzione definitiva per tutte le figure a rischio calore.

Organizzazione del lavoro: Carichi differenziati in base al mezzo (scooter, auto, a piedi) e alla mansione.

Riconoscimento dell'infortunio: Catalogare i malori da calore come infortuni sul lavoro, una svolta normativa necessaria per la tutela della salute.

La città ha già dimostrato di saper intervenire quando decide che un obiettivo è prioritario:

Palazzo Strozzi: Tra il 2022 e il 2023, grazie ai fondi PNRR per l'efficienza energetica, sono stati completati gli impianti di climatizzazione.

Tra il 2022 e il 2023, grazie ai fondi PNRR per l'efficienza energetica, sono stati completati gli impianti di climatizzazione. Polizia Municipale: Sono stati installati 16 condizionatori negli uffici, giustificando la spesa proprio attraverso le norme sul microclima dei luoghi di lavoro.

Sono stati installati 16 condizionatori negli uffici, giustificando la spesa proprio attraverso le norme sul microclima dei luoghi di lavoro. Mercato di Sant'Ambrogio: Un investimento di 70.000 euro ha permesso di intervenire sul tetto per mitigare le temperature interne.

Questi esempi confermano che la protezione dal calore è, a tutti gli effetti, un'opera pubblica finanziabile. La differenza tra gli uffici dei vigili e le sale dei musei non sta nella fattibilità tecnica, ma nella volontà politica di applicare le norme sulla sicurezza sul lavoro in modo uniforme.

Di fronte a impegni istituzionali puntualmente disattesi — come la risoluzione del Consiglio Comunale che prometteva soluzioni entro l'estate 2026 — i lavoratori di REAR e MUS.E hanno votato all'unanimità lo stato di agitazione. Non è solo una protesta, ma un tentativo di gestione proattiva della crisi. Tra le loro proposte concrete figurano:

Data log: Installazione di centraline per il monitoraggio oggettivo di temperatura e umidità, per stabilire scientificamente l'idoneità al lavoro.

Rimodulazione oraria: Modifica delle visite guidate per ridurre l'esposizione di addetti e turisti nelle ore più calde.

Strategia di flusso: Promuovere biglietti ridotti o cumulativi per i musei già climatizzati (Museo Bardini e Museo Novecento), alleggerendo la pressione sui siti "bollenti".

Chiusure temporanee: Sospensione parziale delle attività nei musei privi di impianti in caso di allerta rossa.

La crisi climatica fiorentina non può più essere trattata come un imprevisto stagionale da gestire con misure d'emergenza a costo zero. È un dato strutturale del nostro tempo che richiede investimenti, codici opera e cronoprogrammi certi. Continuare a ignorare le condizioni di chi lavora nei musei, protetti solo da una finestra aperta, significa minare la sostenibilità stessa del servizio pubblico.