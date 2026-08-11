Firenze: lavorare sotto il sole nei cantieri della Tramvia

Firenze, agosto 2026. Mentre la città boccheggia sotto una morsa di "codice rosso" che dura da oltre dieci giorni e le temperature percepite sfidano i 40 gradi, un altro calore, tutto politico e finanziario, agita i palazzi del potere. Lungo i tracciati della futura tramvia, il contrasto è stridente: da un lato l'ordinanza regionale che imporrebbe lo stop ai lavori nelle ore di fuoco, dall'altro il fragore dei cantieri che non si fermano mai. È un paradosso fiorentino dove il cronoprogramma sembra valere più della salute e dove la burocrazia accelera solo quando c'è da firmare assegni milionari. Ma cosa sta succedendo davvero dietro le transenne e dentro le stanze dove si decidono i destini della mobilità urbana? Qual è il vero "dietro le quinte" di un'opera che sembra divorare milioni mentre sposta continuamente il traguardo?

Palazzo Vecchio ha messo sul piatto un "premio di accelerazione" da 4,6 milioni di euro per spingere l'impresa a correre. Sulla carta, l'obiettivo è guadagnare tempo. Nella realtà, i documenti raccontano una storia diversa: nello stesso accordo in cui si stanzia il bonus, la data di fine lavori ufficiale viene spostata in avanti. Quello che doveva finire il 30 ottobre 2026 è slittato prima al 14 dicembre e, con un’ulteriore concessione di 75 giorni, punta dritto a febbraio 2027.

Si paga un incentivo per andare più veloci mentre il traguardo si allontana di quattro mesi. È un gioco di prestigio contrattuale che appare ancora più sbilanciato se guardiamo alla Linea 2: lì, a fronte di una rinuncia dell'impresa a 25 milioni di pretese, il Comune ha scelto di rinunciare a incassare le penali per i ritardi. Una debolezza negoziale che pesa sulle tasche dei cittadini. Come sottolineato da Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune): "Il Comune si impegna a versare 4,6 milioni perché una parte dei lavori finisca prima: 103.000 euro per ognuno dei quarantacinque giorni guadagnati, pagati in anticipo e restituiti soltanto se il ritardo sarà colpa esclusiva dell'impresa."

In Piazza Beccaria e Piazza Bartali, il lavoro continua anche quando il termometro segna picchi insostenibili. Mentre l'ordinanza regionale vieterebbe le attività edili all'aperto tra le 12:00 e le 16:00, i cantieri della tramvia godono dello scudo della "pubblica utilità". Gli uffici comunali difendono questa scelta parlando di un "modello Bologna", basato su pause brevi invece che sullo stop totale, sostenendo che il picco di calore non coincida necessariamente con la fascia oraria protetta.

Esiste poi il "fine print" tecnico: lavorazioni come le asfaltature vengono programmate di notte, indipendentemente dal caldo, ma per il resto del cantiere la pressione resta alta. Le misure di protezione dichiarate dal Comune per i lavoratori:

Monitoraggio costante dei bollettini meteo e dei rischi termici.

Programmazione delle attività più gravose nelle ore meno calde.

Introduzione di pause di 15 minuti ogni ora in zone d’ombra o refrigerate.

Distribuzione costante di acqua fresca e allestimento di gazebi.

Formazione specifica del personale sui sintomi dello stress termico.

Diritto per l'operaio di sospendere l'attività in caso di malessere improvviso.

Il vero "buco nero" risiede però nelle "riserve": quelle pretese economiche extra che le imprese avanzano durante l'opera. Sulla linea verso Bagno a Ripoli, i numeri sono da capogiro: a fronte di 60 milioni di euro di lavori eseguiti, l'impresa ha presentato 23 riserve per un valore di 55 milioni. In pratica, è stato chiesto quasi un euro di extra per ogni euro di lavoro effettivamente svolto.

Non si tratta di debiti accertati, ma di "pretese" che il Comune tenta di disinnescare con accordi transattivi. L'accordo di febbraio ha chiuso la partita a metà, con l'impresa che ha ritirato parte delle richieste in cambio di pagamenti più rapidi, ma lasciando ancora aperti 31 milioni di euro che saranno decisi da un collegio di tecnici, lontano dalle aule di giustizia e da quelle del Consiglio.

Il caldo non è solo un rischio sanitario, è un moltiplicatore di disuguaglianze sociali. Cecilia Del Re (Firenze Democratica) ha scoperchiato un problema di logistica urbana: “Per questo chiediamo che il Comune valuti l'introduzione di agevolazioni temporanee per la sosta di questa categoria di lavoratori, così da garantire condizioni più eque e sostenibili. Se chiediamo loro di iniziare prima per tutelare la salute, dobbiamo anche metterli nelle condizioni di raggiungere il posto di lavoro senza ostacoli.”

Per evitare le ore di fuoco, gli operai dovrebbero iniziare all'alba, ma a quell'ora il trasporto pubblico è un fantasma. Chi arriva dai comuni limitrofi è costretto a usare l'auto privata, restando poi vittima delle tariffe della sosta fiorentina. È la beffa oltre al danno: lavorare in condizioni estreme e dover pagare per il "privilegio" di farlo.

Mentre la città osserva i binari che avanzano, la politica sembra rimanere ai margini. Accordi da oltre cento milioni di euro vengono siglati tra uffici tecnici e imprese senza che il Consiglio Comunale o i Quartieri possano proferire parola. La gestione è affidata a una "fabbrica delle varianti": ne contiamo ormai oltre 51, di cui ben 9 approvate solo a partire dallo scorso maggio.

Questa accelerazione tecnocratica ha un prezzo politico e finanziario ben preciso. Basti pensare che 2 milioni di euro di "sconti" concessi dall'impresa sono condizionati: valgono solo se le restanti varianti saranno approvate e pagate nei tempi stabiliti dal Comune. Un meccanismo che assomiglia molto a un condizionamento preventivo delle scelte amministrative, operato lontano dal dibattito pubblico.

Tra premi di accelerazione che coesistono con ritardi biblici, operai che sfidano il "codice rosso" grazie a deroghe speciali e milioni di euro di riserve che fluttuano sopra il bilancio pubblico, la trasparenza appare come la vera grande assente. La velocità delle opere è un valore, ma non può diventare un dogma che giustifica l'opacità dei conti e il sacrificio dei diritti.