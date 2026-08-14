L'era Grosso comincia allo stadio Franchi

CONFERENZA STAMPA MISTER FABIO GROSSO - 13 AGOSTO 2026

Il Campo di Marte si prepara a un battesimo che profuma di storia. Il debutto ufficiale della stagione è con i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Benevento. L'attesa per l'esordio di Fabio Grosso sulla panchina viola è palpabile, alimentata da un calciomercato che ha iniettato ambizione nelle vene di una piazza che vive di passioni assolute. Ma c'è qualcosa di più profondo che aleggia tra i tornelli del Franchi: è il respiro del Centenario (1926-2026) che inizia a farsi sentire.

Il volto nuovo su cui poggia il peso dell'attacco è quello di Mateo Pellegrino, un profilo che sembra uscito da una narrazione d'altri tempi. Nato a Valencia ma forgiato dal carattere argentino, Mateo porta con sé un retaggio pesante: è figlio di Mauricio Pellegrino, colonna di Barcellona e Valencia. Ma il calcio è fatto di coincidenze che rasentano la poesia. Il destino di Mateo si sia compiuto attraverso un passaggio di testimone nerazzurro: suo padre Mauricio era il vice di Rafa Benítez all'Inter nel 2010, quando Cristian Chivu correva sulla fascia.

Anni dopo, a Parma, mentre Fabio Pecchia faticava a trovargli spazio, è stato proprio Chivu a riconoscerne il potenziale, lanciandolo contro il Torino e venendo ripagato con una doppietta folgorante. Pellegrino non è solo un centravanti da 192 centimetri; è un sistema solare che attira a sé i palloni alti. Con 6 gol di testa segnati nella passata stagione — record assoluto in Serie A — l'argentino ha dimostrato che il cielo è il suo ufficio.

La sfida tattica tra Fiorentina e Benevento è, prima di tutto, un incrocio di anime. Fabio Grosso sfida Antonio Floro Flores, ed è una partita che profuma di riconoscenza. Floro Flores, intervenendo ai microfoni di Sky, ha dissipato ogni dubbio sulla natura del loro legame: è merito di Grosso, che lo ha allenato a Bari, se oggi Antonio siede su una panchina professionistica. Il maestro contro l'allievo che ha imparato a leggere il campo attraverso i suoi occhi. C'è un solo precedente tra i due, lontano 17 anni, quando nel 2009 un gol proprio di Grosso al 51' decise un Juventus-Udinese. Oggi quella rete non è più un confine, ma il punto di partenza per una sfida di scacchi emozionale in cui la conoscenza profonda dell'uomo conta quanto la disposizione della linea difensiva.

L'iniziativa per il Centenario non è una celebrazione di facciata, ma un atto di amore. Nelle notti del 28 e 29 agosto, Firenze diventerà il tempio del Viola. Grazie alla sinergia tra il Comune e le associazioni di categoria come Confesercenti e CNA Firenze, oltre 1.000 commercianti trasformeranno le proprie vetrine in santuari. L'integrazione tra storia e modernità sarà garantita dai QR code esposti, porte digitali che permetteranno di navigare tra gli eventi e la memoria del club, mentre il vessillo gigliato sventolerà con fierezza in luoghi dal sapore antico:

La Basilica di Santa Croce e Santa Maria Novella

Il Loggiato degli Innocenti

Il David di Piazzale Michelangelo e il "Biancone" in Piazza della Signoria

Le porte storiche della città (Porta alla Croce, Porta San Gallo, ecc.)

Le vie del centro: Via Maggio, Via Romana, Via del Corso, Via Guicciardini e Borgo Ognissanti.

La cronaca sportiva si arricchisce di sfumature umane che rendono questa sfida unica. A bordo campo, tra i raccattapalle, ci sarà una presenza silenziosa ma carica di significato: Armando Floro Flores, figlio dell'allenatore del Benevento e promettente talento dell'Under 16 viola guidata da Matia Balestracci. Vedere il proprio padre guidare l'avversario dalla linea laterale rappresenta un cortocircuito emotivo che solo il calcio giovanile sa regalare. Parallelamente, il Franchi riabbraccerà Edoardo Pierozzi, un figlio del vivaio che ha sollevato due Coppe Italia Primavera in maglia viola e che oggi torna per la prima volta da avversario, portando con sé il peso della nostalgia e il desiderio di dimostrare il proprio valore proprio lì, dove tutto è cominciato.

"La Fiorentina non è soltanto una squadra di calcio: è parte della storia, dell'identità e della memoria collettiva della nostra città", ha affermato la sindaca Sara Funaro. In queste parole risiede il senso profondo del momento che stiamo vivendo. Tra la modernità avveniristica del Viola Park e il restyling necessario dell'Artemio Franchi, la Fiorentina cerca un equilibrio tra l'ambizione del futuro e la sacralità del passato.