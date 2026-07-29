​La trappola del caro-carburante e l’illusione dello sconto

Capita a tutti: leggiamo la notizia di un taglio delle accise, corriamo al distributore con una timida speranza, ma il display della pompa restituisce la solita, amara realtà. Nonostante gli annunci, il portafoglio di famiglie e imprese sembra svuotarsi ogni giorno più velocemente. Perché, nonostante gli interventi, la sensazione di essere in trappola non scompare? La verità è che stiamo navigando in un mare di misure temporanee mentre la tempesta che colpisce i nostri consumi è di natura strutturale.

L’ultimo intervento, entrato in vigore a fine luglio 2026, prevede una riduzione delle accise sul gasolio di circa 17 centesimi al litro. Federconsumatori Toscana è stata netta nel definirlo un provvedimento insufficiente e parziale. Il "miraggio" del risparmio è evidente in due punti: primo, la misura è destinata a scadere il 6 agosto, svanendo proprio nel picco degli spostamenti estivi; secondo, lo sconto ha ignorato totalmente la benzina, lasciando milioni di automobilisti senza alcuna tutela.

Affrontare un rincaro sistemico con una scadenza a così breve termine è un’inefficacia programmata. Come sottolineato da Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana: «Più che una risposta al caro carburanti, sembra un’offerta speciale con data di scadenza: finisce prima ancora che le famiglie possano accorgersene.»

Perché i carburanti in Italia sono tra i più cari d'Europa? La risposta risiede in un meccanismo fiscale perverso: il pagamento dell’IVA anche sulle accise. Si tratta di una vera e propria "tassa sulla tassa" che genera un effetto a cascata: l'imposta sul valore aggiunto viene calcolata sul prezzo già gonfiato dalle accise, creando un compounding effect che penalizza il consumatore due volte.

Questa anomalia rende i prezzi estremamente rigidi verso il basso. Per i pendolari toscani che si spostano quotidianamente verso poli come Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Arezzo e Siena, o per chi vive nelle aree interne dove l'auto è l'unica opzione, questo meccanismo è un prelievo forzoso che erode il potere d'acquisto e rende vano ogni piccolo calo della materia prima.

Non è solo una questione fiscale. Secondo Confcommercio Pisa, siamo nel pieno di una "tempesta perfetta" alimentata dalle tensioni nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, che minacciano gli approvvigionamenti. A questo si somma il caldo record, che ha trasformato il meteo in una variabile economica diretta: le temperature elevate hanno fatto impennare i consumi per la climatizzazione e la refrigerazione.

I numeri sono spietati: nell'ultima settimana di luglio 2026, il prezzo dell’energia elettrica è salito dell’8,2%, segnando un +37% rispetto alla media del primo semestre. Per il settore del terziario — commercio, turismo e servizi — l'impatto è devastante. Se questi livelli dovessero consolidarsi, le imprese del settore affronterebbero un aggravio complessivo superiore ai 150 milioni di euro al mese.

L’impatto sulla nostra regione è una certezza quantificata dalle stime della CGIA di Mestre. Per il 2026, la Toscana si prepara ad affrontare un rincaro complessivo di 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Ecco il dettaglio della stangata regionale:

+898 milioni di euro per i carburanti (+20%);

per i carburanti (+20%); +646 milioni di euro per l’energia elettrica (+13%);

per l’energia elettrica (+13%); +391 milioni di euro per il gas (+14,7%).

Queste cifre non sono solo statistiche: rappresentano una minaccia reale alla sopravvivenza delle imprese energivore e del comparto turistico, pilastri dell'economia locale i cui margini vengono divorati dai costi di gestione.

Un fenomeno che esaspera i consumatori è la velocità di aggiornamento dei listini, che gli economisti definiscono "effetto razzo e piuma": quando le quotazioni internazionali salgono, i prezzi alla pompa decollano come razzi; quando scendono, calano con la lentezza di una piuma.

L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva che i margini attuali spesso non trovano giustificazione nell'andamento del petrolio o del cambio euro-dollaro. Per questo, oltre ai controlli, serve una riforma strutturale: il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas. Oggi, paradossalmente, il costo dell'energia elettrica è dettato dalla fonte marginale più costosa (il gas); disaccoppiarli significherebbe evitare che le speculazioni sul metano infiammino l'intera bolletta elettrica delle imprese.

Il caro-carburante è il primo anello di una reazione a catena che alimenta l'inflazione su ogni bene, dai generi alimentari ai servizi. Gli "interventi tampone" con data di scadenza hanno dimostrato il loro limite strutturale. Per tutelare realmente famiglie e imprese, non servono cerotti, ma una revisione profonda della pressione fiscale e delle regole del mercato energetico.