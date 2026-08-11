Firenze: un caldo che toglie il respiro

L’aria stagnante e pesantissima dei Musei Civici stride con l'eternità dei marmi e delle tele. Mentre i turisti cercano di decifrare la bellezza tra i riflessi dell’afa, il sudore che imperla la fronte dei custodi racconta una storia diversa.

I numeri del bollettino del Ministero della Salute non lasciano spazio a interpretazioni. Firenze è una città in codice rosso, dove il "disagio bioclimatico" ha smesso di essere un termine tecnico per diventare un rischio sanitario. I dati sono impietosi: l’Orto Botanico ha registrato 40,1°C, il Giardino di Boboli 39,9°C e la stazione di Firenze Università 38,9°C.

Ma il dato più allarmante è la velocità della scalata termica: alle 9:45 del mattino l'Orto Botanico segnava già 33,7°C. In ambienti storici non climatizzati come quelli di Palazzo Vecchio, queste temperature trasformano le sale in forni dove la permanenza prolungata diventa fisiologicamente insostenibile, ben oltre la soglia del semplice fastidio.

Il 12 gennaio 2026, il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità – 31 voti favorevoli, zero contrari – un ordine del giorno che impegnava la Giunta a risolvere le criticità climatiche entro l’estate 2026. Sette mesi dopo, quel voto solenne appare come un esercizio di stile senza seguito operativo.

"Il punto politico è che i soldi si trovano, quando si decide di trovarli" afferma il consigliere comunale Dmitrij Palagi.

La cronaca delle ultime settimane ha sostituito l'estetica con la medicina d'urgenza. Si susseguono segnalazioni di malori che hanno richiesto l’intervento del 118 all’interno delle sale. A pagarne il prezzo più alto non sono solo i turisti, ma i lavoratori della Fondazione MUS.E e del consorzio esecutore dell’appalto. Alla Cappella Brancacci risulterebbe vietato l’utilizzo di uno spazio climatizzato per l'accoglienza, costringendo il personale a condizioni limite.

La risposta amministrativa è cristallizzata nella Determinazione Dirigenziale 4182 del 27 maggio 2026: l’atto ribadisce per tre volte di "non comportare impegni di spesa". La grande strategia del Comune consiste nell’installazione di appena dieci piccoli apparecchi raffrescatori, destinati esclusivamente alle postazioni di sorveglianza.

Dieci macchine per la vastità di un complesso come Palazzo Vecchio sono una goccia nel deserto. Davanti all'evidenza, la politica propone palliativi suggestivi ma vuoti. La mozione del Partito Democratico (7 agosto 2026) suggerisce di "valutare la possibilità" di spostare le attività museali dopo il tramonto. È la rinuncia definitiva a una gestione tecnologica e strutturale del patrimonio in favore di un adattamento passivo al cambiamento climatico.

Il Comune di Firenze non è solo il custode della bellezza, è un datore di lavoro e un committente. Ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha obblighi diretti e doveri di cooperazione verso i dipendenti MUS.E e degli appalti. La Sindaca è stata invitata a visitare Palazzo Vecchio domani, 11 agosto, per constatare di persona il microclima delle sale. Sarebbe l'occasione per riconoscere che l'impegno di gennaio è stato tradito e che servono risorse certe, subito.