Multiutility Toscana: ​utili record o servizio pubblico?

Ogni mese, migliaia di cittadini toscani compiono lo stesso gesto: aprono la cassetta postale e ne estraggono la bolletta dei rifiuti. È un appuntamento fisso con il fisco locale, accompagnato dalla tacita speranza che quel sacrificio economico si traduca in strade pulite, gestione efficiente e decoro urbano. Tuttavia, sollevando il velo sui bilanci della corazzata Alia-Plures, emerge una realtà diversa. Il caso della multiutility toscana non è un semplice episodio di cronaca amministrativa, ma una questione politica e sociale che incide sul portafoglio e sulla qualità della vita dei contribuenti. La domanda, per chi osserva con occhio critico, è inevitabile: dove finiscono realmente i soldi versati per un servizio essenziale?

Secondo le analisi della Fiadel, l’86% dei ricavi di Plures deriva direttamente dalle tariffe pagate da cittadini e imprese. Eppure, questa enorme massa di liquidità non sembra destinata a ridurre il carico fiscale degli utenti. Si assiste, invece, a uno slittamento del baricentro aziendale "dalla produzione del servizio alla valorizzazione finanziaria del gruppo".

Il paradosso è sistemico: la multiutility è diventata una "componente strutturale dell’equilibrio finanziario degli enti locali". I Comuni soci — in primis Firenze, Prato e Pistoia — si trovano in un conflitto d'interessi permanente. Da un lato dovrebbero agire come garanti del servizio e della moderazione tariffaria; dall'altro, come azionisti, hanno una dipendenza quasi "tossica" dai dividendi per sostenere la propria spesa corrente e far quadrare i bilanci.

Mentre ai piani alti si discute di consolidamento patrimoniale, sul marciapiede opera un "esercito invisibile" di operatori ecologici, autisti e manutentori. Sotto il sole cocente di agosto, con il carico di lavoro esasperato dai flussi turistici, lo stress fisico e psicologico di questi lavoratori è arrivato al punto di rottura. La ricerca spasmodica di "efficienza" voluta dal management si sta traducendo in una compressione della qualità occupazionale, spesso attraverso il ricorso a subappalti che generano precarietà.

Il problema non è strutturale. Il settore si prepara ad affrontare migliaia di pensionamenti nei prossimi anni: senza un investimento nel ricambio generazionale, la Toscana rischia una carenza di competenze nel pieno della transizione ecologica. Il sindacato ha tracciato una linea netta sulle priorità necessarie:

Formazione professionale : per gestire la digitalizzazione e i nuovi processi dell'economia circolare.

per gestire la digitalizzazione e i nuovi processi dell'economia circolare. Sicurezza : protezione della salute per chi opera quotidianamente su strada e negli impianti.

protezione della salute per chi opera quotidianamente su strada e negli impianti. Welfare aziendale : misure concrete per sostenere chi garantisce il ciclo industriale.

misure concrete per sostenere chi garantisce il ciclo industriale. Riduzione della precarietà: l'unico modo per attrarre giovani e scongiurare il collasso operativo.

Mentre i lavoratori lottano con i ritmi estivi, i vertici di Plures finiscono nel mirino della Commissione Controllo guidata da Paolo Bambagioni. Le criticità sollevate si concentrano sul quadro di indebitamento e una cronica mancanza di impianti che costringe la regione a soluzioni d'emergenza costose e inefficienti. A questo si aggiunge un deficit di trasparenza nei rapporti istituzionali, culminato in un recente scontro con l'Autorità d'Ambito riguardo al trasferimento del personale, deciso unilateralmente dall'azienda senza la dovuta informazione.

Quando la multiutility abdica al suo ruolo di servizio accessibile, spetta ai singoli Comuni intervenire per evitare il disastro sociale. Il caso di Fucecchio è emblematico: l'amministrazione ha dovuto varare misure straordinarie sulla Tariffa Corrispettiva per proteggere le famiglie vulnerabili. Perché un Comune deve creare "ammortizzatori sociali" se la società pubblica che gestisce il servizio dovrebbe, per sua natura, essere improntata all'equità?

Dobbiamo decidere se accettare il modello della holding finanziaria, che vede il servizio rifiuti come una rendita per rimpinguare i bilanci comunali, o se pretendere un ritorno al modello di servizio pubblico autentico. È moralmente ed economicamente accettabile che una società a capitale pubblico privilegi la distribuzione di utili rispetto alla riduzione delle tariffe e alla sicurezza dei suoi dipendenti?

"La sua legittimazione economica, sociale e morale dipende dalla capacità di dimostrare che la ricchezza prodotta dal lavoro collettivo ritorna realmente alla collettività sotto forma di servizi migliori, territori più sostenibili e condizioni di lavoro più dignitose." concludono dallaFiadel.