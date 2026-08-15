Firenze: il cemento sta cambiando il volto della città?

Firenze vive oggi un paradosso, sospesa tra la sua identità di vetrina della bellezza e la realtà di una città che fatica a restare "casa" per chi la abita. Se da un lato il richiamo del turismo internazionale non accenna a diminuire, dall'altro la gestione del territorio, delle politiche abitative e degli spazi pubblici rivela una tensione tra le logiche della rendita e i diritti della cittadinanza. Analizzare le recenti decisioni amministrative — dalle architetture fiscali alla gestione dei fondi immobiliari — permette di sollevare il velo su una trasformazione urbana che è tanto economica quanto sociale.

Il Comune di Firenze ha messo in campo una misura economica specifica per tentare di arginare la "turistificazione". Si tratta di un contributo a ristoro dell’IMU pagata nel 2026 per quei proprietari che decideranno di cessare le locazioni turistiche brevi, o le attività extralberghiere per stipulare contratti di affitto residenziali a lungo termine.

Inizialmente prevista per l'area Unesco, la Giunta ha esteso la misura alle sottozone urbanistiche A3 e A4 (la prima cintura esterna al centro storico). Per queste zone periferiche, il dispositivo introduce una precisione legale non trascurabile: la cessazione dell'attività turistica deve avvenire successivamente al 21 giugno. Per accedere al beneficio, i contratti devono essere a carattere non transitorio e conformi agli Accordi Territoriali sulle locazioni. Resta da capire se l'incentivo sia sufficiente a invertire la rotta.

L'assessore allo Sviluppo economico, Vicini, parla di una scelta di "coerenza" rispetto al blocco delle nuove locazioni brevi, cercando di rendere l'affitto tradizionale un'alternativa competitiva: “È una misura economica pensata per rendere più conveniente affittare a famiglie e persone che scelgono di vivere, lavorare e studiare nella nostra città; in coerenza con ciò che abbiamo fatto con il blocco a nuove locazioni turistiche brevi la ampliamo anche alla prima cintura esterna al centro storico”.

La gestione del fabbisogno abitativo passa sempre più attraverso la collaborazione con le Società di Gestione del Risparmio. Al centro del dibattito c’è Investire SGR, protagonista di operazioni che sollevano interrogativi sul confine tra missione sociale e rendimento finanziario. Il progetto per l'ex caserma Lupi di Toscana prevede 236 alloggi di social housing con un investimento di 55 milioni di euro. Tuttavia, i canoni calmierati sono garantiti per soli 15 anni e il Comune detiene appena un voto su cinque nel comitato consultivo.

La credibilità di questo modello si scontra con i precedenti: la stessa Investire SGR ha gestito il fondo che ha portato alla vendita del palazzo del catasto in via dell'Agnolo 80. Un edificio pubblico costruito dallo Stato, venduto al fondo nel 2004 e poi riaffittato dallo Stato stesso a caro prezzo. Oggi, quel percorso si conclude con lo sfratto: entro il 28 dicembre, ISTAT, Carabinieri e Catasto dovranno lasciare l'immobile, mentre si profila una trasformazione da uffici a residenze private.

Sinistra Progetto Comune contesta la delega del diritto all'abitare a soggetti che, per statuto, devono remunerare gli investitori: “Un fondo, anche quando nasce con finalità sociali, davanti al conflitto tra missione e rendimento sceglie il rendimento”, dichiarano i consiglieri Palagi e Marmo.

Il futuro delle ex Officine Grandi Riparazioni è diventato il fulcro di una frizione politica sulla reale capacità di ascolto dell'amministrazione. La Giunta ha annunciato un percorso di "informazione partecipata", una formula che per le opposizioni è un ossimoro semantico. Del Re, Calistri, Gasperini (Firenze Democratica) denunciano il "terzo NO" alla partecipazione reale. Si riferiscono alla bocciatura degli emendamenti presentati durante l'approvazione del Piano Operativo, che chiedevano di rendere obbligatorio il coinvolgimento dei cittadini prima della stesura del piano attuativo, oggi già in fase di ultimazione da parte della proprietà.

A questo si aggiunge la critica di Paolo Bambagioni (Lista Schmidt) sulla Fondazione per le Cascine, definita una "non soluzione". Il timore è che si stia semplicemente spostando la gestione del parco da un'amministrazione che ha fallito a un ente pubblico nominato dalla medesima amministrazione, senza un reale cambio di passo: “Informare, infatti, non è partecipare, perché l'informazione presuppone un atteggiamento passivo da parte del destinatario che la riceve, e non un reciproco percorso di ascolto e progettazione”, spiegano gli esponenti di Firenze Democratica.

Il caso della nuova strada tra le Piagge e la Manifattura Tabacchi evidenzia come le scadenze finanziarie possano talvolta scavalcare le valutazioni tecniche. L'amministrazione ha approvato un accordo da 34 milioni di euro: 30 milioni arrivano dalla Regione (distribuiti tra il 2026 e il 2028), mentre i restanti 4 milioni, insieme a ogni eventuale extra-costo, restano a carico del Comune.

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha sollevato rilievi, arrivando a dichiarare che “non risulta evidente il beneficio ambientale derivante dal nuovo asse viario” e suggerendo di valutare l'opzione zero (ovvero la non realizzazione). Nonostante ciò, il Consiglio ha respinto la richiesta di mettere tale opzione al centro del dibattito. Il rischio è che la data del 31 dicembre 2028, fissata per il collaudo, sia una scadenza di bilancio piuttosto che una reale garanzia di cantiere sostenibile. Si finanziano le ruspe prima di aver risolto i dubbi su rumore, suolo e abbattimento di alberi.

In questo scenario frammentato, il progetto del "Villaggio della Chimera" nel Quartiere 2 rappresenta un controcanto positivo di gestione diretta del patrimonio. Attraverso la manutenzione straordinaria di sei alloggi, il Comune punta a creare un presidio di Edilizia Residenziale Sociale. L'operazione è finanziata con risorse derivanti dalla monetizzazione dell'housing sociale del complesso di Palazzo Sassetti. È un esempio di come la città possa "riciclare" i proventi dello sviluppo privato per sostenere la cosiddetta "fascia grigia": cittadini con redditi troppo alti per le case popolari, ma troppo bassi per il mercato libero.

L'assessore Paulesu e la Sindaca Funaro leggono l'intervento come un atto di bonifica sociale di un'area degradata: “Una città che si prende cura del proprio patrimonio è una città che si prende cura anche delle persone che la abitano” ha dichiarato la Sindaca Funaro.

Dagli incentivi IMU al recupero di via della Chimera, fino alla gestione spregiudicata dei fondi immobiliari e alle forzature infrastrutturali, emerge il ritratto di una Firenze a più velocità. Il rischio concreto è che la città si trasformi in un patchwork di opportunità finanziarie e scadenze di bilancio, dove l'interesse pubblico viene inseguito a posteriori invece di guidare i processi.

La domanda resta: la trasformazione di Firenze è governata da una visione organica di comunità o stiamo assistendo a una gestione dell'esistente subordinata ai rendimenti dei fondi privati? Il futuro della città dipenderà dalla capacità della politica di passare dall'essere "mandante" di interessi altrui a garante di un equilibrio rigoroso, dove gli investimenti siano lo strumento, e non il fine, del vivere urbano.