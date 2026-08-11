Cassa di espansione Cascine del Riccio, le foto

CASCINE DEL RICCIO (FIRENZE) - Vanno avanti alle Cascine del Riccio i cantieri condotti dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per un investimento in maggiore sicurezza idraulica di 7,3 milioni di euro. Un nuovo tassello che si aggiunge al complesso di opere che la Regione sta portando avanti per la mitigazione del rischio idrogelogico dell’Arno e dei suoi affluenti. Sono cantieri per due nuove casse di espansione a servizio del Torrente Ema in zona Cascine del Riccio, tra i comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e Impruneta.

I due lotti progettuali che daranno vita a due nuove aree verdi pronte ad accogliere, al momento giusto, le acque di piena del torrente si chiamano "Consuma" (lotto 1) per una capacità di invaso di circa 100 mila metri cubi e un costo di 4,2 milioni di euro e "Cascine del Riccio monte" (lotto 2) della medesima capacità di invaso e un costo di 3,2 milioni di euro.