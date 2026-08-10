Empolese Valdelsa: il paradiso per gatti

Le strade dei nostri borghi ospitano abitanti silenziosi e discreti, spesso invisibili agli occhi di chi corre verso il lavoro: i gatti delle colonie feline. Eppure, la loro presenza non è solo un dettaglio pittoresco, ma il riflesso del nostro grado di civiltà. Nell'area dell'Empolese Valdelsa, la gestione di questi piccoli cittadini sta vivendo una svolta. Il territorio sta dimostrando come l’unione tra generosità privata e coordinamento pubblico possa creare un modello di tutela animale senza precedenti.

La notizia che sta emozionando la comunità riguarda la nascita del nuovo gattile a Marcignana, nel comune di Empoli. Non si tratta di un semplice rifugio, ma di un’opera che nasce da un profondo atto di sensibilità: il finanziamento deriva interamente da un lascito testamentario di una cittadina empolese, il cui patrimonio immobiliare è stato liquidato proprio per dare vita a questo sogno.

La necessità di una nuova struttura era diventata urgente: l'attuale area di Carraia, ormai datata, è purtroppo soggetta a rischi di allagamento e sarà presto interessata dai lavori per il raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo. Il nuovo sito sorgerà lungo via Lucchese, poco prima dell'incrocio con la SP10 e via Nuova per Pagnana, offrendo standard di sicurezza e tecnologia all'avanguardia. Il progetto prevede una suddivisione scientifica degli spazi per massimizzare il benessere animale:

Zona sanitaria d'eccellenza : dotata di infermeria professionale, area degenza e una zona dedicata alla quarantena per i nuovi ingressi.

dotata di infermeria professionale, area degenza e una zona dedicata alla quarantena per i nuovi ingressi. Area Libera : uno spazio dove i gatti potranno muoversi in totale sicurezza, con strutture rifugio, cuccette e zone protette.

uno spazio dove i gatti potranno muoversi in totale sicurezza, con strutture rifugio, cuccette e zone protette. Accoglienza e Logistica: uffici amministrativi, spogliatoi per gli operatori, magazzini e percorsi pedonali illuminati per visitatori e volontari.

Questo progetto rappresenta un modello virtuoso tra cittadinanza attiva e istituzioni: la volontà di un singolo privato, mediata dall'amministrazione, si trasforma in un servizio pubblico che garantisce dignità a creature che non hanno voce.

Può sembrare contro-intuitivo, ma per proteggere davvero un gatto, a volte il primo passo non è una telefonata a un volontario, ma una mail a un ufficio. A Montespertoli, la tutela delle colonie feline passa attraverso una procedura formale rigorosa, fondamentale per garantire agli animali una cornice di legalità e protezione istituzionale.

Per segnalare una nuova colonia o aggiornare i dati di una esistente, i cittadini non devono contattare direttamente le associazioni. Il coordinamento centrale è l'unico modo per proteggere i volontari da responsabilità legali e monitorare la salute pubblica. La procedura corretta prevede di rivolgersi all'Ufficio Ambiente del Comune:

Contatto preventivo: L’ufficio riceve solo su appuntamento (Email: ambiente@comune.montespertoli.it – Tel: 0571 600253). Documentazione: Compilazione dei moduli di segnalazione o censimento, da inviare via PEC (comune.montespertoli@postacert.toscana.it) o consegnare a mano all'URP in Piazza del Popolo 34.

Questo iter garantisce che ogni gatto sia censito e che gli interventi siano autorizzati, evitando che la gestione del randagismo resti un’attività sommersa e priva di tutele.

La convenzione tra il Comune di Montespertoli e Aristogatti ODV — realtà che vanta ben 30 anni di esperienza sul campo — assicura un servizio di assistenza capillare. L'accordo trasforma l'impegno istituzionale in azioni concrete:

Sterilizzazione sistematica presso l’Azienda USL Toscana Centro (fondamentale per prevenire il randagismo).

Cura e degenza post-operatoria per i soggetti fragili.

Pronto intervento nei casi di urgenza o degrado.

Per le emergenze riguardanti animali vaganti (cani o gatti), è attiva la Centrale Operativa della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni al numero 0571/757707, disponibile 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 19:30. È una rete di sicurezza che non dorme mai, pensata per non lasciare solo chi decide di aiutare un animale in difficoltà.

Nessuna struttura, per quanto tecnologica, può eguagliare il calore di un divano e di una carezza costante. Gli amministratori del territorio — tra cui Alessandro Giunti (Capraia e Limite), Laura Mannucci (Empoli), Sabrina Mazzei (Fucecchio) e Lorenzo Nesi (Montelupo Fiorentino) — hanno lanciato un appello congiunto per sostenere Aristogatti ODV in un momento di forte affollamento dovuto agli abbandoni estivi: "I gatti sono esseri viventi, come tali hanno bisogno di affetto e di cure, non li abbandoniamo. L'adozione è possibile ed è un atto di amore verso questi animali, cuccioli o adulti, che meritano di vivere a fianco di una famiglia."

La responsabilità civica inizia prima dell'adozione: la sterilizzazione e l'applicazione del microchip sono atti d'amore necessari per prevenire sofferenze e facilitare i ricongiungimenti in caso di smarrimento.

Come puoi fare la tua parte?

Adotta : Contatta Aristogatti ODV al numero 338/3244759.

Contatta ODV al numero 338/3244759. Dona : Sostieni i volontari con donazioni dirette o destinando il tuo 5x1000.

Sostieni i volontari con donazioni dirette o destinando il tuo 5x1000. Partecipa: Segui le pagine Facebook e Instagram dell'associazione per restare aggiornato sugli eventi e sulle storie degli ospiti del rifugio.

Il passaggio verso strutture moderne come quella di Marcignana e l'adozione di regolamenti precisi segnano una transizione culturale: la cura degli animali non è più una "buona azione" isolata, ma una priorità amministrativa integrata. Proteggere le colonie feline significa prendersi cura della salute e del decoro delle nostre città. Il futuro dell'Empolese Valdelsa è scritto in questa sinergia tra istituzioni, esperti e cittadini.