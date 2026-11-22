ph Michele Monasta

Firenze, 12 novembre 2026 – Con Simon Boccanegra, melodramma in un prologo e tre atti di Giuseppe Verdi, si avvia quasi a conclusione la stagione lirica 2026 del Maggio Fiorentino. Penultimo appuntamento operistico dell’anno in sala Grande, il capolavoro verdiano - tra i più complessi e affascinanti dell’intero catalogo del Cigno di Busseto - va in scena in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia dove sarà ripreso nel febbraio 2027.

Un’opera senza tempo nella quale le vicende private dei personaggi si intrecciano costantemente con le tensioni politiche e sociali, in uno scenario attraversato da lotte di potere, rivalità e congiure. La prima è in cartellone domenica 15 novembre alle ore 17, seguono le tre repliche: il 18 novembre alle ore 20, il 22 novembre alle ore 15:30 e il 24 novembre alle ore 20. La recita del 18 novembre sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3. Il capolavoro verdiano che manca a Firenze da ben 24 anni è stato messo in scena nel corso delle stagioni del Maggio per 5 volte: la prima nel 1938, sul podio Vittorio Gui e la regia di Gustav De Olàh; poi nel 1961, ancora con Gui e la regia di Aldo Mirabella Vassallo; nel 1988 (versione del 1881), sul podio Myung-Whun Chung e la regia di Virginio Puecher; nel 1994, sul podio Fabio Luisi e la regia di Gianfranco Ventura; e l’ultima volta nel 2002, sul podio Claudio Abbado con la regia di Peter Stein.

ph Michele Monasta

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino il maestro James Conlon, tra i più autorevoli direttori d’orchestra del panorama internazionale che al Maggio è al suo quarto titolo operistico verdiano: ha debuttato infatti nella primavera del 1985 con il Don Carlo al quale è seguito nel 2013 Macbeth e poi Ernani nel novembre 2022. La regia è firmata da Àlex Ollé - al suo debutto al Maggio e tra i fondatori della compagnia teatrale catalana La Fura dels Baus, compagnia che nel corso delle stagioni del Teatro ha curato la celebre Tetralogia wagneriana andata in scena nel 2007 con la direzione di Zubin Mehta - artista che ha sviluppato nel corso della sua carriera un linguaggio scenico di forte impatto visivo e teatrale, capace di coniugare dimensione spettacolare e profondità drammaturgica.

Alfons Flores cura le scene, Lluc Castells i costumi e Marco Filibeck le luci. Il Coro del Maggio è diretto da Lorenzo Fratini.

La compagnia di canto vede George Petean - che torna a Firenze dopo le recite di Siberia di Umberto Giordano del luglio del 2021 - nella parte del protagonista Simon Boccanegra, Jongmin Park - di ritorno dopo la “Missa Solemnis” dello scorso 3 aprile - in quello di Jacopo Fiesco, Carolina López Moreno - che torna sul palcoscenico del Maggio dopo La bohème del dicembre 2025 - come Amelia Grimaldi (Maria Boccanegra); Luciano Ganci, di ritorno dopo la sua interpretazione di Turiddu in Cavalleria rusticana dello scorso febbraio, nella parte di Gabriele Adorno e Lodovico Filippo Ravizza, il cui ultimo impegno al Maggio è stato in La traviata andata in scena nel novembre 2024, come Paolo Albiani.

Completano il cast Huigang Liu nella parte di Pietro, Luca Tamani nei panni di Un capitano dei balestrieri e Suji Kwon in quelli di un'ancella di Amelia.

Parlando dell’opera, il maestro James Conlon - che nel corso della sua carriera ha diretto questo titolo in oltre trenta rappresentazioni - ha sottolineato l’importanza e l’intensità musicale che questo lavoro occupa nell’ambito della produzione verdiana: “Simon Boccanegra è una delle opere più significative e straordinarie di Giuseppe Verdi. Giorgio Strehler lo descrisse come il “dramma politico più complesso” del compositore. Credo che gli studiosi verdiani, i direttori d’orchestra, gli appassionati d’opera e tutti coloro che nutrono una profonda venerazione per Verdi collochino quest’opera in una categoria a sé stante. Il Simon rappresenta infatti un ulteriore e decisivo passo avanti nel percorso creativo di Verdi: una delle sue opere più intense e sentite per la profondità, la bellezza e l’umanità”.

Nello spettacolo messo in scena da Ollé ci troviamo nel presente; la scenografia “scura” di Alfons Flores tutta, nei toni del grigio, è praticamente una vera e imponente opera d’architettura che valorizza e viene vicendevolmente valorizzata dal palcoscenico (diametro di 17 metri) girevole. I costumi, disegnati da Lluc Castells, si avvicinano altrettanto a un’estetica molto oscura per far capire bene al pubblico il conflitto in scena - e nella narrazione - fra differenti ideali politici e classi sociali. Vi saranno solo due personaggi abbigliati con abiti più chiari e dunque luminosi: Amelia e, all’inizio, Maria. I loro panni, bianchi, non simboleggiano la purezza, bensì la libertà. Nella scena il colore è dato dalle sedute rosse dell’anfiteatro del senato genovese.

“In Simon Boccanegra, Verdi trasforma una storia medievale di cospirazioni in una riflessione sopra la fragilità del potere e la sua capacità di penetrare nei territori più intimi dell’essere umano”, afferma Àlex Ollé, parlando della sua messinscena e della sua idea di avvicinare le vicende narrate al presente, “Per questo, in questa messinscena, abbiamo voluto avvicinare l’azione al nostro presente. Non si tratta di traslare pedissequamente la storia ai nostri giorni, bensì di riconoscere in essa i meccanismi di potere che sono tuttora presenti: la polarizzazione, la frattura sociale e la difficoltà di costruire un progetto comune.

La scenografia si articola intorno a un grande edificio, una sorta di Torre di Babele che rappresenta la nostra difficolta di comprenderci e giungere a degli accordi. La sua architettura riunisce diversi aspetti del potere: quello politico, quello economico e quello che ha bisogno di trasformarsi in spettacolo. Evoca sia una istituzione parlamentare che la Borsa di Genova o il Colosseo romano. Sembra contenere tutto ma è incapace di risolvere le sue contraddizioni. Al suo interno, gli spazi pubblici e privati fanno parte di un medesimo organismo”.

“Questa produzione è davvero molto bella perché, anche grazie al lavoro fatto da Ollé - che ha ‘trasportato’ la storia del Simone ai giorni nostri, compresi i costumi - siamo riusciti a mantenere l’anima dell’opera, la cui trama riesce tutt’ora a essere attuale, anche parlando di quella che è la situazione politica in cui ci troviamo adesso. La mia prima esperienza con il Simone fu nel 2002 a Roma sotto la direzione di Muti e per me è sempre stato un titolo di riferimento; penso che in quest’opera si possa percepire realmente l’essenza delle composizioni verdiane. Infine, credo che la parte di Boccanegra sia una delle più positive che si possano interpretare” così commenta George Petean parlando della parte di Simon Boccanegra.

L'opera:Opera seria in un prologo e tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, Simon Boccanegra debuttò al Teatro La Fenice di Venezia il 12 marzo 1857. Tuttavia, dopo molti anni, Verdi si convinse della necessità di rimettervi mano, e affiancato da Arrigo Boito per il libretto, ne approntò una seconda versione che esordì con successo il 24 marzo 1881 alla Scala di Milano. L’azione, ambientata a Genova e nelle sue vicinanze intorno alla metà del secolo XIV, racconta il dramma del protagonista, il Doge Boccanegra vittima di intrighi e congiure.

Il soggetto era stato tratto dall’omonimo dramma dello spagnolo Antonio García Gutiérrez, al cui repertorio Verdi si era già ispirato in occasione del Trovatore. Dopo il debutto, la Gazzetta di Venezia definì il Boccanegra un’opera«troppo grande e severa», caratterizzata da una «tinta lugubre». Verdi, volutamente e proprio in virtù della natura di un dramma caratterizzato da sete di potere, desiderio di vendetta, e rispetto della ragione di stato, scelse di concentrare tutta l’attenzione sulle voci maschili di timbro scuro (bassi e baritoni) affidando a esse la narrazione delle lotte intestine che tormentano la repubblica di Genova.

La locandina:Simon Boccanegradi Giuseppe VerdiNuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzionecon il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia

Maestro concertatore e direttore, James ConlonRegia, Àlex OlléScene, Alfons FloresCostumi, Lluc CastellsLuci, Marco FilibeckRegista collaboratrice, Silvia Aurea De StefanoMaestro del Coro, Lorenzo Fratini

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Simon Boccanegra, George PeteanJacopo Fiesco, Jongmin ParkAmelia Grimaldi (Maria Boccanegra), Carolina López MorenoGabriele Adorno, Luciano GanciPaolo Albiani, Lodovico Filippo RavizzaPietro, Huigang LiuUn capitano dei balestrieri, Luca TamaniUn'ancella di Amelia, Suji Kwon-Figuranti speciali:Elena Barsotti, Rosario Campisi, Alessandro Ciardini, Elvira D’Ambruoso, Maria Caterina Frani, Francesco Lunardi, Francesco Pacelli, Roberta Raimondi, Costanza Salvini, Maria Cristina Valenti.