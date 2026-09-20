Turismo: la rivincita della montagna?

Mentre le iconiche città d’arte, per decenni motori immobili dell’immaginario collettivo, iniziano a segnare il passo, emerge una vitalità inaspettata nei borghi d'alta quota e nelle valli più silenziose. Non è solo un cambio di preferenza estetica, ma una mutazione strutturale: il visitatore contemporaneo rifugge l'overtourism e la calura urbana per cercare il respiro della natura e l'autenticità dei piccoli centri. La mappa del valore si sta ridisegnando, ponendo una domanda cruciale: come sta cambiando il modo di vivere e visitare il territorio in un'epoca di nuove sensibilità climatiche e sociali?

I volumi complessivi della stagione 2026 confermano la solidità del sistema toscano, con 6,8 milioni di arrivi e un totale di circa 27,5 milioni di pernottamenti (+0,8%). Tuttavia, osservando la segmentazione dei flussi, emerge chiaramente che il 2026 è l’anno in cui il climate change ha smesso di essere una minaccia teorica per diventare un decisore turistico primario.

Il dato più eclatante è la crescita della montagna (+4,9%), che stacca nettamente le aree di campagna e collina (+1,5%) e la costa (+1,1%). Al polo opposto, le tradizionali città d’arte subiscono una flessione dello 0,2%, mentre le località termali arretrano dello 0,8%. Questo spostamento suggerisce che la Toscana "classica" sta cedendo il passo a una Toscana "alta", cercata per il refrigerio e la qualità della vita all'aria aperta. Il dinamismo è diffuso: il comparto alberghiero cresce dello 0,7%, tallonato dall'extralberghiero al +0,8%, segno di una domanda che cerca soluzioni abitative differenziate.

"Le alte temperature hanno modificato le scelte dei turisti, favorendo le destinazioni costiere, collinari e montane e rafforzando l’interesse per le attività all’aria aperta." dichiara Leonardo Marras, Assessore regionale all’economia e al turismo).

La crescita turistica nelle aree interne non sarebbe sostenibile senza un'infrastruttura economica solida. Il caso di Cantagallo rappresenta un vero e proprio presidio di resistenza economica. Attraverso il Fondo per le aree interne, il Comune ha distribuito integralmente 119.000 euro in tre anni a micro e piccole attività locali.

Questo intervento non è stato solo un successo contabile, ma una prova di efficienza amministrativa che ha visto il coinvolgimento del Suap dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. La liquidazione del 100% dei fondi è il nesso logico tra politica economica e ricettività: senza i servizi di prossimità — la bottega che vende prodotti locali, il bar del borgo, l'artigiano — il turista della "nuova montagna" non troverebbe l'accoglienza necessaria per soggiornare. Supportare chi fa impresa in queste aree significa, di fatto, proteggere l'abitabilità stessa del territorio.

"Liquidare il cento per cento dei fondi... significa aver portato sul territorio ben 119 mila euro di contributi, proteggendo i servizi di prossimità e supportando la resilienza di chi fa impresa nelle nostre aree interne." afferma Manuela Chiaramonti, Assessora al commercio e attività produttive).

A spingere la crescita è soprattutto il motore straniero, che con 15 milioni di presenze (+0,9%) supera la dinamica della domanda interna italiana (+0,6%, 12,5 milioni di pernottamenti). La Toscana si conferma una destinazione globale, ma la geografia dei mercati sta vivendo una rotazione storica.

Mercati trainanti ed emergenti : La Francia guida la classifica dei successi, seguita da mercati dinamici come Polonia, Repubblica Ceca, Belgio e Brasile.

La guida la classifica dei successi, seguita da mercati dinamici come Polonia, Repubblica Ceca, Belgio e Brasile. Stabilità strategica : Reggono con vigore mercati fondamentali come Regno Unito, Canada e Cina , garantendo una base solida di visitatori ad alta capacità di spesa.

Reggono con vigore mercati fondamentali come , garantendo una base solida di visitatori ad alta capacità di spesa. Flessioni strutturali: Si registra invece un calo nei mercati tradizionali come Germania, USA, Spagna e Giappone.

Questa diversificazione dimostra che la Toscana sta intercettando nuove geografie, meno legate ai circuiti monumentali standard e più interessate a una scoperta lenta e capillare del paesaggio regionale.

Nonostante i dati positivi, l'analisi territoriale impone cautela. Non basta aumentare gli arrivi; la vera sfida per il futuro è la generazione di valore reale attraverso l'aumento della permanenza media e una migliore distribuzione stagionale. Se settembre tiene (+0,2%), l'incertezza per l'ultimo trimestre dell'anno — con il 34% degli operatori preoccupati per una possibile flessione — evidenzia quanto il sistema sia ancora vulnerabile. Per trasformare questa fase di transizione in una crescita strutturale, la strategia regionale si articola su tre pilastri:

Promozione integrata : Unire borghi e paesaggio rurale in un'unica offerta narrativa che alleggerisca le città d’arte.

Unire borghi e paesaggio rurale in un'unica offerta narrativa che alleggerisca le città d’arte. Diversificazione dell’offerta : Investire su natura, benessere e cultura diffusa per intercettare i nuovi driver del cambiamento legati alla salute e al relax.

Investire su natura, benessere e cultura diffusa per intercettare i nuovi driver del cambiamento legati alla salute e al relax. Destagionalizzazione: Contrastare l'incertezza climatica ed economica creando motivi di visita validi 365 giorni l'anno, riducendo la dipendenza dai picchi estivi.

La Toscana sta cambiando pelle, spostando il proprio baricentro verso una dimensione più intima e resiliente. La transizione dalle piazze affollate ai sentieri silenziosi non è solo un adattamento alle ondate di calore, ma una precisa evoluzione del concetto di ospitalità. Se la bellezza di una terra si misura dalla sua capacità di restare viva e autentica, la vera sfida è già vinta tra le vette e le botteghe artigiane dei piccoli comuni.