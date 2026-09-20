Giornate europee del patrimonio: il palcoscenico culturale di Firenze

Sabato 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la città si trasforma in un palcoscenico dove l'invisibile diventa tangibile. Il tema dell’anno — "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare" — ci invita a guardare oltre la superficie del marmo per scoprire storie che "resistono" all'oblio e si "reinventano" attraverso la nostra sensibilità contemporanea.

Esiste una melodia che fluttua tra la ragione e la follia, un frammento che Robert Schumann sosteneva gli fosse stato dettato dagli angeli — o dai fantasmi — durante le sue ultime, tormentate notti a Düsseldorf. È il celebre “Geister-thema” (tema del fantasma), una testimonianza di fragilità estrema che tuttavia è riuscita a sopravvivere grazie a un atto di amore artistico.

Johannes Brahms, legato a Schumann da un affetto che superava il discepolato, ha raccolto questo soffio di memoria trasfigurandolo nelle sue Variazioni su un tema di R. Schumann op. 23. In questo ciclo per pianoforte a quattro mani, la musica non viene solo eseguita, ma protetta e rinnovata. Il "fantasma" di Schumann non è più un segno di declino, ma una scintilla di pura creazione che attraversa le generazioni.

"Da dove viene? Nessuno lo sa" Questa domanda, che riecheggia tra i manoscritti e le note del programma, è il cuore pulsante di un’eredità che non accetta confini, dove l'ispirazione di Brahms e il delirio di Schumann si fondono in un unico, eterno dialogo.

Mentre le note evocano labirinti interiori, l’architettura di Via Cavour risponde con un’esperienza sensoriale che sembra uscita da una fiaba barocca. Durante le GEP 2026, il pubblico potrà vivere un momento di autentico stupore: l’accesso alla Biblioteca Riccardiana attraverso i suoi "passaggi speciali".

Partendo dal rigore rinascimentale del Cortile di Michelozzo, il visitatore viene condotto verso una soglia magica. Qui, tra le dorature barocche, il passaggio non avviene attraverso porte comuni, ma è celato da armadi finemente decorati e dipinti su specchio. È un’esperienza "oltre lo specchio" che permette di scivolare nella cosiddetta speculare libreria (l'attuale sala studio), un ambiente dove la prospettiva si moltiplica e il tempo sembra sospeso. Questa scoperta fisica del patrimonio nascosto incarna perfettamente l’entusiasmo del "reinventare": trasformare un ambiente di studio in un percorso di meraviglia architettonica.

Il programma dell'evento, intitolato "FRAMMENTI", esplora la parabola umana di Robert Schumann mettendo in luce la sua straordinaria "resistenza" creativa. La narrazione si snoda tra due poli opposti:

La Kreisleriana op. 16: Un capolavoro della giovinezza, dove Maria Efenesia Baffa darà voce a una musica inquieta, febbrile e visionaria. Ispirata al personaggio di E.T.A. Hoffmann , quest’opera rappresenta l'impeto di un Romanticismo che sfida ogni regola.

darà voce a una musica inquieta, febbrile e visionaria. Ispirata al personaggio di E.T.A. , quest’opera rappresenta l'impeto di un Romanticismo che sfida ogni regola. Il silenzio dell’ultima ora: Quello stesso impeto che, anni dopo, si condenserà nel tema rielaborato da Brahms, eseguito a quattro mani da Michele Lai e Maria Efenesia Baffa.

Ad accompagnare l’ascoltatore in questo viaggio tra inquietudine e pace sarà la voce recitante di Filippo Lai, che darà corpo ai pensieri e alle memorie che sottendono ogni singola nota.

La giornata di sabato 26 settembre è il risultato di una sinergia profonda tra le istituzioni che presidiano il "miglio d’oro" della cultura fiorentina. La Biblioteca Marucelliana, la Biblioteca Riccardiana, la Biblioteca Moreniana e Palazzo Medici Riccardi collaborano con la Città Metropolitana di Firenze, la Fondazione MUS.E e il Ministero della Cultura per offrire un percorso che è, letteralmente, un cammino tra le pietre e le idee.

Il filo rosso dell'evento, denominato "Passi di Memoria", si dipana fisicamente lungo Via Cavour, collegando il civico 3 (Palazzo Medici Riccardi) al civico 43-47 (Biblioteca Marucelliana).

Modalità di partecipazione:

Palazzo Medici Riccardi e Biblioteche Riccardiana/Moreniana: Visite speciali gratuite ai "passaggi segreti" alle ore 9:30 , 10:30 e 11:30 . Info e prenotazioni (obbligatorie): Tel. 055 2760552 | Email: info.palazzomediciriccardi@musefirenze.it

Visite speciali gratuite ai "passaggi segreti" alle ore , e . Biblioteca Marucelliana: Ore 16:00 : Visita guidata al patrimonio storico dell'istituto. Ore 17:00 : Concerto "FRAMMENTI" nel suggestivo Salone di Lettura, con Maria Efenesia Baffa , Michele Lai e Filippo Lai .



L’intreccio tra le variazioni di Brahms, la follia lucida di Schumann e gli specchi dipinti dei Riccardi ci ricorda che il patrimonio non è un’eredità da subire, ma un mistero da interrogare. Grazie alla nostra curiosità, queste storie continuano a resistere, rinnovandosi ogni volta che uno sguardo si posa su una pagina miniata o un orecchio coglie il ritorno di un "tema fantasma".