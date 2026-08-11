RSA: la rivoluzione del senior housing pubblico

Firenze è una città che vive di stratificazioni, dove il passato non è mai solo memoria ma fondamenta per il futuro. Esiste un paradosso affascinante nel cuore del centro storico: un'istituzione nata in Via de' Malcontenti, storicamente destinata all'accoglienza degli ultimi, che oggi si trova a gestire asset di prestigio. Nel cuore della città pulsa questo gigante, l'ASP Montedomini, che molti fiorentini associano ancora esclusivamente alla funzione tradizionale di RSA. Eppure, osservando le dinamiche più recenti, emerge un quadro ben diverso: Montedomini si sta trasformando in un laboratorio di innovazione urbana e sociale.

Il 7 luglio 2026 con l'inaugurazione del "Villaggio Montedomini" si è inaugurato il primo esperimento di senior housing pubblico in città. L'innovazione risiede nella capacità di trasformare i volumi storici in spazi modulari e autonomi, rispondendo alla densità urbana di Firenze con una visione flessibile.

Sono stati consegnati i primi 15 appartamenti destinati a over 65. Qui il paradigma cambia: dalla "cura della malattia" si passa alla "cura della vita". Gli anziani non sono ospiti di una struttura sanitaria, ma residenti che scelgono l'abitare in autonomia in una comunità dedicata. È una svolta che riconosce la dignità dell'indipendenza, garantendo al contempo la sicurezza di una rete di supporto collettiva.

Il patrimonio di Montedomini — che include eccellenze come il Villino Ogier — non è un semplice lascito del passato, ma il "carburante" economico indispensabile per la missione assistenziale. Tuttavia, questa gestione "ibrida" ha scatenato un acceso dibattito politico sulla trasparenza. In risposta alle recenti "strumentalizzazioni" mediatiche, in particolare sul Villino Ogier (mai inserito nel piano delle alienazioni nonostante le necessità di manutenzione), il CdA ha ribadito la propria filosofia nel comunicato del 10 agosto 2026: "Valorizzare il patrimonio significa creare risorse per continuare la nostra missione sociale."

Montedomini sta cercando di dimostrare che un'istituzione secolare può farsi interprete della modernità, trasformando l'eredità immobiliare in strumenti concreti di "cura, assistenza e dignità". La sfida è ambiziosa: può l'efficienza della gestione del patrimonio pubblico diventare il pilastro portante del welfare del futuro?

Il consigliere Massimo Sabatini (Lista Schmidt) ha sollevato interrogativi critici sulla mancanza di controllo da parte della Giunta sulle aziende comunali. In particolare si è concentrato sulla proroga della concessione del Mercato Centrale al 2035, chiedendo chiarezza anche su altre vicende patrimoniali, inclusi i rapporti d'uso in Palazzo Borghese. La replica istituzionale, affidata al consigliere Marco Semplici, ha difeso la regolarità tecnica degli atti: la proroga è legata a investimenti privati massicci, che includono circa 5 milioni di euro già spesi e ulteriori 484.000 euro per nuovi montacarichi e scale mobili, oltre a 100.000 euro per una perizia di vulnerabilità sismica dell'intero immobile.

Secondo questa logica di politica urbana, il "successo imprenditoriale" del concessionario non può essere usato retroattivamente per mettere in discussione canoni fissati secondo procedure di legge.

Come sottolineato dal consigliere Semplici durante il confronto sulla correttezza delle procedure: "Gli atti dimostrano che le decisioni sono state assunte sulla base delle valutazioni degli uffici competenti, nell'interesse del patrimonio comunale e nel rispetto delle norme e delle procedure previste."

Mentre la città cambia, resta una domanda fondamentale per la cittadinanza: siamo pronti ad accettare che la sostenibilità della cura per i nostri anziani dipenda sempre più dalla capacità di gestire, con logiche manageriali e trasparenti, la ricchezza storica di Firenze? Il sostegno a questi modelli assistenziali ibridi, che fondono economia, arte e abitare condiviso, sarà il vero banco di prova per la coesione della nostra comunità.