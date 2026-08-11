Verde: l'ideologia ambientalista blocca l'economia circolare?

La Toscana è prigioniera di un cortocircuito politico che minaccia di trasformare la transizione ecologica in un deserto industriale. Al centro della tempesta si staglia il progetto dell’ossicombustore di Peccioli, un’infrastruttura che funge da cartina di tornasole per quello che possiamo definire il "paradosso verde": una resistenza ostinata e sistematica alle tecnologie di smaltimento da parte di chi, a parole, si professa paladino dell’ambiente.

In questo scenario, la "cautela" invocata dalle istituzioni non è una prudente analisi tecnica, ma uno scudo politico utilizzato per camuffare l’incapacità di decidere. Mentre il resto d’Europa e del Centro-Nord Italia marciano verso l'autosufficienza, la Toscana rischia di scivolare in un sabotaggio istituzionale mascherato da sensibilità ecologica, dove il dogma ideologico prevale sul pragmatismo necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti.

L'impianto di Peccioli non è una risposta dimensionata alla crisi: i dati tecnici parlano del trattamento di 177.000 tonnellate annue di rifiuti solidi e 75.000 tonnellate di percolato. La tecnologia proposta, l’ossidazione termica senza fiamma, rappresenta la frontiera del recupero energetico, eppure è finita nel mirino della politica.

L'assessore regionale all’ambiente David Barontini (M5S) ha issato il vessillo della "prudenza", lamentando la mancanza di un "consolidato storico" su scala industriale per i rifiuti urbani residui. Una posizione che suona più come un freno a mano tirato che come una reale preoccupazione tecnica, considerando che ogni innovazione, per definizione, nasce senza un "consolidato storico". Per Barontini, l'alternativa è un elenco di buone intenzioni che ignora la realtà del rifiuto residuo indifferenziabile:

L'uscita di Barontini ha squarciato il velo di apparente unità della maggioranza. Antonio Mazzeo (PD), vicepresidente del Consiglio regionale, ha risposto sottolineando come la posizione dell'assessore sia una "valutazione personale" che calpesta un percorso istituzionale già consolidato e approvato. Secondo Mazzeo, rimettere in discussione il Piano regionale dell’economia circolare — frutto di un lungo iter decisionale conclusosi alla fine della scorsa legislatura — significa condannare la regione all'irrilevanza: "Ne va della competitività e della dotazione impiantistica della Toscana già in forte ritardo rispetto al Centro Nord e all’Europa. Non credo si possa tornare indietro ogni volta che si fa un passo avanti."

La spaccatura è netta: il PD difende la continuità istituzionale e la competitività, mentre il M5S usa la strategia "Rifiuti Zero" come grimaldello per scardinare piani già definiti. I consiglieri regionali pentastellati Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti sono arrivati ad accusare chi sostiene l'ossicombustore di avere "meno a cuore la salute dell'ambiente e delle persone", una mossa che punta a delegittimare moralmente l'avversario politico.

In questo clima, l'annuncio della creazione di un nuovo tavolo tecnico istituzionale di concertazione appare come il "delitto perfetto" della burocrazia. Con ben 15 rappresentanti — un numero ideale per garantire discussioni infinite e conclusioni nulle — questo organismo ha il sapore di un alibi perfetto per procrastinare ogni decisione. Mentre Rossi Romanelli e Galletti lodano la "chiarezza", il risultato pratico è l'esatto opposto: la creazione di una nebbia istituzionale che azzera i progressi fatti finora e trasforma la gestione dei rifiuti in un eterno cantiere di commissioni.

Il finale della vicenda potrebbe rivelarsi pericoloso: in nome dell'ambiente, si impedisce la creazione di infrastrutture ambientali moderne. Se l'obiettivo dichiarato di RetiAmbiente è la riduzione del ricorso alla discarica, ogni giorno perso a discutere nei "tavoli tecnici" è un giorno regalato al vecchio e inquinante modello del sotterramento dei rifiuti.

Ostacolando l'ossidazione termica senza fiamma, i cosiddetti "idealisti" stanno di fatto votando per lo status quo. La Toscana, ferma al palo di una retorica "Zero Waste" che non offre soluzioni per il presente, rischia di perdere definitivamente il treno della modernità industriale. Il costo del "non fare" non è solo politico: è un debito ecologico che graverà sulle prossime generazioni, costrette a gestire una regione priva di autosufficienza e schiava delle proprie contraddizioni ideologiche.