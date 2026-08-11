Contro il Benevento l'inizio della stagione del centario

L’atmosfera al Franchi carica di elettricità l'aria di Firenze: c’è la voglia di vedere all'opera i nuovi innesti, ma anche la curiosità di capire come la società intenda bilanciare le ambizioni immediate con la semina a lungo termine. In un calcio che divora talenti e capitali a velocità folle, quale direzione sta prendendo il club tra il consolidamento del patrimonio tecnico e il legame viscerale con la sua piazza?

La sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Benevento, fissata per venerdì 14 agosto alle 21:15, non è una semplice gara di mezza estate. Nonostante il match non sia incluso nell'abbonamento stagionale, la dirigenza ha optato per una politica di prezzi aggressiva, volta a trasformare un weekend festivo in un evento di massa. Il "blindaggio" del rapporto con i tifosi passa anche da qui: abbattere le barriere economiche per garantire una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. È la ricerca di una simbiosi tra squadra e città, necessaria per superare indenni la tipica "fase di rodaggio" agostana. Gli abbonati potranno acquistare il proprio biglietto usufruendo della tariffa Promo Abbonati, a partire da soli €2,00.

Mentre i riflettori illuminano il prato del Franchi, dietro le quinte del Viola Park si sta blindando il futuro. Il club ha ufficializzato un’ondata di contratti professionistici della durata di tre anni, assicurandosi le prestazioni dei diamanti grezzi della propria "cantera". È un segnale forte: la Fiorentina non aspetta che i giovani esplodano, li tutela non appena dimostrano di essere pronti per il salto. Questi accordi, con scadenza al 30 giugno 2029, rappresentano il vero patrimonio tecnico della società:

Mattia Barbone (2010) : Difensore fisico e attento, pilastro della nuova linea verde.

: Difensore fisico e attento, pilastro della nuova linea verde. Lorenzo Bernamonte (2010) : Centrocampista di qualità, capace di dettare i tempi della manovra.

: Centrocampista di qualità, capace di dettare i tempi della manovra. Alessandro Perrotti (2008): Esterno d'attacco rapido, ormai considerato il "veterano" di questo talentuoso gruppo di giovani promesse.

Questa strategia di professionalizzazione precoce testimonia la centralità del nuovo centro sportivo come hub per la crescita dei campioni di domani, ben prima che questi possano calcare il palcoscenico della Serie A.

Sottovalutare il Benevento sarebbe un errore imperdonabile per i Gigliati. I campani arrivano a Firenze reduci da un pirotecnico 5-3 contro il Ravenna, una partita che ha mostrato tutta l'imprevedibilità di una squadra che sembra riflettere l'istinto offensivo del suo allenatore, l'ex bomber Antonio Floro Flores.

Il Benevento è una macchina da gol "yo-yo": sotto 0-2 dopo soli 15 minuti, ha avuto la forza di reagire portandosi sul 2-2, per poi scivolare ancora sotto (2-3 al 53' con la rete di Vinicius) prima di scatenare l'offensiva finale chiusa dalla doppietta di Salvemini. Questa spregiudicatezza tattica suggerisce un calcio ad alto rischio, quasi zemaniano, capace di produrre volumi offensivi enormi ma anche di concedere spazi sanguinosi (3 gol incassati contro una compagine di categoria inferiore come il Ravenna). Per una difesa viola ancora in cerca della perfetta amalgama, la vivacità dei giallorossi sarà un test atletico e tattico estremamente probante.

Il cammino verso il 2026 si gioca su due binari paralleli: la sostenibilità sociale di uno stadio accessibile a tutti e l'eccellenza di uno scouting che scova e protegge i talenti del 2010. È una doppia corsia che unisce l'entusiasmo popolare di oggi alla crescita dei campioni di domani.