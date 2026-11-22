Quando la notte cala sulla rete autostradale, le corsie sfilano silenziose per la maggior parte di noi. Ma dietro il fascio dei fari e il rombo dei TIR in transito, asfalto freddo e lampi arancioni segnalano una realtà invisibile: quella di chi lavora nell'oscurità per garantire l'efficienza e la viabilità dell'infrastruttura del Paese. Un equilibrio precario in cui l'errore umano o il disinteresse sistemico si pagano a caro prezzo.

La notte scorsa, all'altezza del casello di Prato Est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio lungo la A11, quella precarietà si è trasformata nell'ennesima tragedia stradale e lavorativa. L'investimento mortale di un operatore in servizio non rappresenta soltanto una notizia di cronaca nera, ma una cruda riprova delle falle nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro. Analizzando i quattro punti di svolta emersi all'indomani dell'incidente — dalla reazione dell'azienda alle denunce istituzionali e sindacali —, emerge una radiografia impietosa del contrasto tra l'esigenza di massima fluidità logistica e la tutela di chi quell'infrastruttura la protegge con la propria vita.

Dietro l'ennesima statistica sulle morti bianche c'è una storia spezzata sul ciglio della strada. La vittima dell'investimento sulla A11 è Daouda Ndoye, operatore di 48 anni dipendente di Autostrade per l'Italia, travolto mentre eseguiva le proprie mansioni di pattugliamento e monitoraggio della viabilità. Un lavoratore descritto da chi lo conosceva come professionista scrupoloso ed esperto, la cui scomparsa lascia una ferita profonda nella comunità autostradale. Nelle note sindacali viene ricordato come un "giovane operatore", una definizione che sottolinea l'amarezza di una vita troncata nel pieno dell'attività lavorativa.

All'indomani del dramma, la società Autostrade per l'Italia ha rilasciato una nota ufficiale di profondo cordoglio, confermando di aver attivato immediati contatti con i familiari del dipendente per offrire il massimo sostegno logistico e umano, rimanendo a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti dinamici della tragedia: "Il Gruppo ricorda Daouda come uomo di grande umanità ed esperienza, stringendosi al dolore della comunità e dei suoi cari."

Le parole di rito e il cordoglio aziendale, pur doverosi, si scontrano tuttavia con la cruda realtà operativa del lavoro su strada: mansioni svolte a pochi centimetri dal traffico pesante notturno, dove la linea di demarcazione tra la vita e la morte è affidata a misure preventive che non consentono alcun margine di errore.

L'incidente di Campi Bisenzio ha provocato un'immediata reazione ai vertici politici toscani. Il Presidente della Regione Eugenio Giani e l'Assessore al Lavoro Alberto Lenzi — quest'ultimo nella sua veste istituzionale di Presidente della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni — sono intervenuti con una nota congiunta che travalica i confini della solidarietà formale per accendere un faro politico su una crisi ormai sistemica: "In attesa che le autorità competenti effettuino ogni opportuno accertamento per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente, questo tragico episodio conferma l'urgenza di mantenere altissimo il livello di vigilanza sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e di chi opera nelle nostre infrastrutture. In Toscana sono fin troppi i casi verificatisi quest'anno di lavoratori e operai che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro."

La denuncia delle istituzioni regionali evidenzia un consuntivo drammatico: la scia di incidenti mortali in Toscana dimostra che i protocolli attuali non riescono a fare da argine alle insidie dei cantieri e dei pattugliamenti. L'intervento di Lenzi, proprio per il suo ruolo di coordinamento nazionale delle commissioni lavoro regionali, colloca la tragedia della A11 al centro di un'agenda politica d'urgenza: servono investimenti strutturali, prevenzione capillare e controlli senza sconti, superando la logica degli interventi a posteriori per affermare una reale tutela del lavoro infrastrutturale.

La risposta del fronte sindacale è stata immediata e perentoria. Le segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti Toscana hanno proclamato uno sciopero immediato, spostando la discussione dal dolore alla denuncia di una scelta organizzativa da tempo contestata: la pratica dell'intervento in solitudine lungo le arterie autostradali.

L'elemento di maggiore tensione risiede proprio nella figura dell'«agente solo». Operare la notte su una tratta ad alto scorrimento senza un secondo operatore a presidio visivo e tattico del cantiere o dell'intervento di viabilità aumenta esponenzialmente il rischio di essere travolti. Per le organizzazioni sindacali, mandare un lavoratore in pattugliamento da solo equivale a privarlo della prima fondamentale norma di salvaguardia passiva. I dettagli della mobilitazione proclamata per martedì 10 novembre 2026:

Sciopero regionale : 4 ore di astensione dal lavoro per il personale del settore autostrade e del Quarto Tronco.

4 ore di astensione dal lavoro per il personale del settore autostrade e del Quarto Tronco. Presidio simbolico : Manifestazione programmata dalle ore 10:30 alle 12:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista (nota come Chiesa dell'Autostrada del Sole), in via Limite 82 all'uscita di Firenze Nord (Campi Bisenzio).

Manifestazione programmata dalle ore 10:30 alle 12:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista (nota come Chiesa dell'Autostrada del Sole), in via Limite 82 all'uscita di Firenze Nord (Campi Bisenzio). Piattaforma di rivendicazione : Stop immediato all'«agente solo» : Divieto assoluto di impiegare lavoratori in solitudine nelle attività di pattugliamento e intervento sulla rete. Revisione normativa : Inasprimento e aggiornamento immediato delle procedure di sicurezza e prevenzione nei cantieri autostradali. Controlli capillari : Potenziamento dei sistemi di verifica e ispezione sull'effettiva applicazione delle tutele lungo le tratte in gestione.



La tragedia della A11 spalanca una finestra su un paradosso strutturale proprio del capitalismo delle infrastrutture: la necessità di mantenere arterie stradali efficienti e scorrevoli per i flussi diurni spinge le attività di riparazione, ispezione e pattugliamento dentro finestre notturne estremamente strette, in cui il personale a terra si trova a operare in condizioni di elevata vulnerabilità.

Nei medesimi giorni dell'incidente, le ordinanze di viabilità sulle tratte toscane descrivono una mappa complessa e caotica di cantieri notturni ad altissimo impatto:

A1 Milano-Napoli (Firenze Nord): Interventi d'urgenza sulle barriere di sicurezza con chiusure notturne delle uscite dalle 22:00 alle 06:00 del mattino successivo.

Interventi d'urgenza sulle barriere di sicurezza con chiusure notturne delle uscite dalle 22:00 alle 06:00 del mattino successivo. A1 Milano-Napoli (Firenze Impruneta): Lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione distribuiti in turni notturni consecutivi tra lunedì 9 e giovedì 12 novembre, dalle 22:00 alle 06:00.

Lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione distribuiti in turni notturni consecutivi tra lunedì 9 e giovedì 12 novembre, dalle 22:00 alle 06:00. Allacciamento A1/A11: Ripavimentazione dell'asfalto in orari compressi tra le 21:00 e le 06:00 con deviazione forzata dei flussi proveniente da Roma.

Queste operazioni, indispensabili per la sicurezza degli utenti e per prevenire il degrado del manto stradale, palesano una contraddizione: la sicurezza dell'automobilista viene spesso perseguita attraverso la saturazione dei turni di notte, dove la visibilità è ridotta, la velocità dei veicoli in transito resta elevata e gli operatori di terra lavorano in condizioni di forte sollecitazione organica e potenziale isolamento. La salvaguardia delle infrastrutture non può continuare ad avvenire a discapito della vita di chi lavora sul nastro d'asfalto.

La scomparsa di Daouda Ndoye sul nastro asfaltato della A11 non può finire archiviata come una fatale fatalità d'inizio novembre. Gli accertamenti della magistratura e degli organi ispettivi chiariranno le responsabilità contabili ed esecutive della dinamica, ma il nodo sollevato da lavoratori e istituzioni toscane è di natura ampiamente sistemica.