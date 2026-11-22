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Tragedia stanotte sull'A11: un addetto alla manutenzione stradale di Autostrade per l'Italia ha perso la vita dopo essere stato travolto da una vettura nei pressi dell'uscita di Prato Est, a Campi Bisenzio.

La vittima, un uomo di 48 anni originario del Senegal, era impegnato in lavori di cantiere al momento dell'impatto.

L'intervento degli operatori sanitari è stato immediato, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

L'automobilista coinvolto si è fermato subito dopo lo scontro ed è stato accompagnato in ospedale, sotto shock.Per accertare la dinamica e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

CORDOGLIO - Le Segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esprimono profondo cordoglio per la tragica morte di un giovane operatore di Autostrade per l'Italia rimasto vittima (nel Comune di Campi Bisenzio, Fi) di un investimento durante un intervento questa notte sulla rete autostradale nel tratto della A11.Un’altra vita spezzata. Una famiglia colpita da un dolore immenso, una tragedia che coinvolge tutto il settore.La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Spetterà agli organi competenti ricostruire i fatti e accertare le eventuali responsabilità, senza anticipare conclusioni sulle cause di quanto avvenuto.Di fronte a questa morte, come Organizzazioni Sindacali che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, ribadiamo che non è più procrastinabile un cambio di passo concreto e veloce per rafforzare la prevenzione e le normative, garantire controlli costanti ed efficaci, e formuliamo una critica fortissima al lavoro da soli: no all'agente solo sulla rete.Per questo proclamiamo 4 ore di sciopero regionale (4 ore) per domani martedì 10 novembre per i lavoratori del settore dele autostrade.

Nell'occasione, è previsto un presidio dalle 10:30 alle 12 nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista (Chiesa dell'Autostrada del Sole), all'uscita di Firenze Nord (via Limite 82, Campi Bisenzio, Fi).

AGGIORNAMENTO ore 14,29 - La vittima si chiamava Daouda Ndoye. A darne notizia la Croce Rossa sezione di Lucca con un messaggio commosso.

Ciao Daouda,ci mancherai.

Oggi è un giorno di grande dolore per tutta la Croce Rossa di Lucca. Ci ha lasciati, in modo tragico e improvviso, Daouda Ndoye, volontario del nostro Comitato dal 2013, che questa notte ha perso la vita mentre era impegnato nella propria attività lavorativa.Daouda era una di quelle persone su cui sapevi di poter contare. C’era, sempre. Non si tirava indietro quando c’era bisogno di una mano, rispondeva con generosità e disponibilità, mettendo il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri.

In questi anni ha condiviso con noi tante esperienze, tanti interventi e momenti che resteranno parte della storia del nostro Comitato.Ha partecipato alle attività di accoglienza durante gli sbarchi dei migranti, agli interventi nelle emergenze legate ai terremoti e ha portato il proprio impegno anche nel suo Paese d’origine, il Senegal, partecipando a un’esperienza insieme alla Croce Rossa Senegalese. Un’esperienza che ha unito il suo essere volontario al legame con la propria terra.Oggi è difficile trovare le parole giuste per salutarti.

Ci mancheranno la tua disponibilità, la tua generosità e quel tuo esserci ogni volta che serviva. Ci mancherà sapere di poter contare su di te. Ma resteranno i ricordi, le esperienze condivise e tutto il bene che hai saputo lasciare nelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti lungo questo cammino.Il Consiglio, i dipendenti, i volontari, le Crocerossine e il Corpo Militare della Croce Rossa di Lucca si stringono con tutto l’affetto possibile alla famiglia di Daouda e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendone questo immenso dolore.Ciao Daouda.

Grazie per esserci stato, per quello che hai fatto e per tutto quello che ci hai lasciato. Sarai sempre parte della nostra famiglia. Non ti dimenticheremo. ❤️