Firenze, 17-11-2026 - Sono ben 337 i lavoratori che hanno votato nelle elezioni per il rinnovo della RSU di Toscana Energia Spa (Gruppo ITALGAS), ovvero oltre l’88% degli aventi diritto, e che in grande maggioranza hanno scelto la CGIL, "confermando la nostra sigla - si legge in una nota - come primo sindacato in Toscana Energia. La FILCTEM Cgil guadagna un delegato in più rispetto alla tornata elettorale precedente, e ottiene pertanto la maggioranza assoluta con 4 delegati su 7 che compongono la RSU.

Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto dalle delegate e dai delegati FILCTEM in questi ultimi anni, sempre attivi con grande impegno e partecipazione: a loro va il nostro sentito e sincero ringraziamento e questo grandioso risultato elettorale dimostra il loro grande valore in termini di affidabilità e di risultati raggiunti per le lavoratrici e i lavoratori. La FILCTEM Cgil ringrazia anche tutte le candidate e i candidati, che in queste settimane hanno dato vita con grande passione e col loro impegno, alla campagna elettorale della nostra sigla, e che anche se non eletti, si sono già detti disponibili a formare il Comitato iscritti FILCTEM in Toscana Energia spa, per continuare a sostenere il lavoro della nostra organizzazione sindacale.

Ringraziamo anche tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno scelto di accordare la loro fiducia alla FILCTEM Cgil: le nostre delegate e i nostri delegati della RSU neoletta saranno all'altezza della responsabilità affidata, continuando a rappresentare con il massimo impegno e determinazione gli interessi di tutti, sostenute dalle nostre strutture territoriali. Non ci resta che augurare buon lavoro alle neoelette e neoletti FILCTEM nella RSU, attivi sin da subito nel promuovere le rivendicazioni dello sciopero generale del prossimo 20 novembre tra le lavoratrici e i lavoratori, oltre a proseguire i confronti aperti nel settore, forti della fiducia di chi li ha scelti attraverso il voto: siamo certi sarà di sprone affinché come sempre diano il loro massimo nel sostenere i diritti e il lavoro", conclude FILCTEM Cgil Toscana.