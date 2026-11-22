ph Stefano Casati

Fondazione CR Firenze ha presentato questo pomeriggio, in un evento al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Documento Previsionale Annuale 2027: salgono a 61,5 milioni di euro le risorse destinate a Firenze, Arezzo e Grosseto e alle rispettive province (erano 56,1 milioni nel DPA 2026 e 37,5 milioni nel DPA 2024).

È previsto un aumento sia delle risorse ordinarie a disposizione del territorio, che passano da 40 a 42 milioni di euro, sia dei fondi per progetti strategici e intersettoriali: “Stiamo vivendo un momento storico di grandissima incertezza – afferma Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze – che purtroppo si ripercuote direttamente sulle famiglie, costrette a fare i conti con l’aumento del prezzo del carburante, il rincaro dei prodotti al supermercato e il rallentamento dell’economia. Con il Consiglio di Amministrazione ci siamo chiesti quali fossero le urgenze e non abbiamo avuto alcun dubbio: scegliamo di intervenire sul fronte delle crescenti povertà, quindi delle fragilità economiche, sanitarie e sociali. E sui giovani e la loro formazione: sono loro il nostro presente e il nostro futuro”.

Il Documento Previsionale Annuale illustra le risorse previste per l’anno seguente, entrando nel dettaglio della ripartizione fra i cinque settori di riferimento della Fondazione. Da quest’anno il settore più importante è quello del Volontariato, Beneficenza e Filantropia (13,5 milioni di euro, pari al 32,1% delle risorse complessive), seguito da Arte, Attività e Beni Culturali (12,5 milioni di euro). Seguono i settori dell’Educazione, Istruzione e Formazione (7,9 milioni), della Ricerca Scientifica e Tecnologica (6 milioni) e della Protezione e Qualità Ambientale (2,1 milioni).

Confermati i tradizionali strumenti attraverso i quali vengono erogati i fondi: bandi, erogazioni istituzionali, investimenti di missione, progetti diretti e di terzi, a cui si aggiunge lo strumento delle call, nelle quali la Fondazione si riserva un ruolo di “pilota” delle iniziative e contribuirà in maniera prevalente alla realizzazione dei progetti. “Tutto questo è reso possibile grazie alla crescita degli utili del nostro patrimonio – spiega Bocca –.

Voglio ringraziare in particolare due partner, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, che non sono soltanto partner finanziari ma anche strategici, compagni di viaggio di numerosi nostri progetti”.

Fra i progetti strategici prosegue Recreos, che prevede la rigenerazione dell’area di via Palazzuolo con il Comune di Firenze. Al momento sono dodici gli artigiani che hanno aperto le loro botteghe, a cui si aggiungono altri due spazi (Spazio Recreos e la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, 181° Nucleo “Pegaso”). La Fondazione ha acquistato nelle scorse settimane l’ex Cinema Fulgor ed è entrata in possesso delle chiavi. Nel corso del 2027 sarà definito il progetto di rigenerazione dello spazio: “Siamo pronti a progettare un luogo aperto, un luogo vivo, un luogo dalla forte impronta multimediale – afferma il presidente Bocca – che sarà finalmente vissuto dalla città e dalle famiglie. Stiamo studiando un modello che non esiste ancora ma che, vi assicuriamo, avrà un respiro multimediale e innovativo”. E nei primi mesi dell’anno apriranno due nuove botteghe.

Nel Documento Previsionale Annuale 2027 sono descritte 121 iniziative programmate. Si tratta in alcuni casi di conferme di bandi e progetti già avviati, come il programma #TuttoMeritoMio, 42 Firenze, la Scuola di AI e il progetto per le nuove povertà Oltre. Ci sono poi tante nuove progettazioni che interesseranno luoghi simbolo e coinvolgeranno numerosi soggetti del nostro territorio. A Villa Bardini prende vita il progetto Bardini Contemporaneo, che prevede più residenze d’artista all’anno, con produzioni site specific realizzate nella villa e collocate in via permanente.

Sul fronte scuola, confermati invece progetti come Oggi a scuola, Benessere a Scuola e Spark. Fra le novità, un progetto, rivolto agli studenti, permetterà loro di sostituire le sospensioni scolastiche da 3 a 15 giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva, in collaborazione con Banco Alimentare, Angeli del Bello, Caritas e altri. Sempre sul fronte giovani, un bando cercherà di sollecitare associazioni, oratori e scuole a realizzare o rilanciare centri giovani. Si chiama invece “Giovani in rete” la call che sosterrà la realizzazione di attività pomeridiane strutturate per bambini e ragazzi nei territori per ampliare le opportunità di educazione e socializzazione nel tempo extrascolastico.

Un’altra dimensione che continua ad avere un ruolo importantissimo è quella dell’innovazione e della ricerca. La Fondazione negli ultimi anni è stata impegnata a creare e alimentare una filiera dell’innovazione. Negli ultimi quattro anni, grazie alla Fondazione, la comunità scientifica ha acquisito attrezzature tecnologicamente avanzate per un valore di 9,5 milioni di euro. Tra gli interventi più recenti figura la donazione di 1,9 milioni di euro all’ospedale Meyer per allestire un innovativo laboratorio di studio sulle cellule cerebrali umane.

Dai risultati delle ricerche sviluppate in questi anni nei nuovi laboratori nasce un nuovo progetto dedicato alla medicina di precisione: una Piattaforma Integrata di Oncologia e Oncoematologia di Precisione, che vedrà coinvolti più dipartimenti di medicina dell’Università di Firenze e avrà sede a Careggi.

Sul fronte dell’ambiente, invece, saranno attivati nuovi progetti, come “Orti in classe”, che coinvolgerà gli istituti alberghieri della città, e “Seminare inclusione”, che promuove un percorso di inclusione sociale e lavorativa rivolto a persone in condizione di fragilità, come ex detenuti, migranti e minori non accompagnati. Fra i grandi restauri previsti troviamo: il restauro e riallestimento del Museo Palazzo Pretorio di Certaldo, il Castello dell’Acciaiolo di Scandicci con la realizzazione di un polo culturale permanente per la comunità, il completamento dei lavori alla Fondazione Roberto Longhi, il restauro del Castello di Poppi, il restauro del Duomo di Arezzo e del Teatro di Roccastrada (Grosseto). In Mugello, invece, la Fondazione sarà partner del Borgo del fare, un progetto rivolto alle persone disabili inerente a tre dimensioni: la vita indipendente, quella abitativa e del tempo libero.

Aprono subito quattro bandi in attesa dei successivi: Welfare, Patrocini, la Fondazione per gli anziani e la Fondazione per la disabilità.