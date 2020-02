TheFork Festival: dove mangiare a metà prezzo a Firenze

Dal 20 febbraio al 4 aprile in tutta Italia aderiscono oltre 2000 ristoranti

Ritorna il TheFork Festival, evento organizzato da TheFork, app all'avanguardia in Europa per cercare e prenotare il ristorante online. Dal 20 febbraio al 4 aprile 2020 - per oltre un mese - 2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e niente coupon.

5 ristoranti dove mangiare al 50% a Firenze

Trattoria Omero – vera trattoria dall’ambiente rustico in cui gustare le specialità della cucina toscana, come la fiorentina o i ravioli mugellani.

La Nave sull’Arno –per chi ama la cucina di pesce questo ristorante è un indirizzo adatto per una cena o un pranzo tutti insieme, anche grazie ai suoi ampi spazi.

La Taverna di Le Cirque – alla ricerca della cucina francese nel capoluogo toscano? La Taverna di Le Cirque fa al caso vostro. Ambiente bohémien ed eccentrico con sedie appese al muro che rispecchia una cucina innovativa e creativa.

Dante e Beatrice – dedicato alla coppia fiorentina per eccellenza, da Dante e Beatrice è possibile gustare la cucina toscana della tradizione dai tipici crostini rustici fino ai cappellacci alla Brunelleschi.

Hoseki – un ristorante giapponese dall’ambiente suggestivo, in cui apprezzare tutta la bontà della cucina orientale.

TheFork, brand di Tripadvisor è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di 80.000 ristoranti a livello globale e 29 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come "LaFourchette" in Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna, "TheFork" Italia, Olanda, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia, Danimarca, Australia, Argentina, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay. Inoltre, è attiva anche in inglese come "TheFork.com“. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi di cercare e prenotare il tavolo online e ai secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su Tripadvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software, TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.