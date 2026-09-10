Temporali, codice arancione fino alle 18 di oggi

Resta arancione fino alle 18 di oggi, giovedì 10 settembre, l’allerta a Firenze per possibili forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. Lo conferma il nuovo bollettino emesso dal Centro funzionale regionale, che mantiene condizioni di instabilità per tutta la giornata. Dalle 18 il livello di allerta scenderà a giallo fino alle 24. Domani, invece, codice verde.

Nel pomeriggio resta la possibilità di forti temporali associati a precipitazioni intense, locali grandinate e forti colpi di vento. Per le zone interne centro-settentrionali, nelle quali rientra l’area fiorentina, sono previsti cumulati medi intorno a 20-30 millimetri.

I massimi potranno raggiungere localmente 50-80 millimetri, con intensità orarie fino a 30-50 millimetri. La localizzazione dei fenomeni più intensi resta difficile, ma il bollettino li indica come più probabili tra le province di Prato, Firenze, Siena e Arezzo.

In serata i fenomeni tenderanno a diventare meno diffusi e progressivamente a esaurirsi. Per domani è previsto un netto miglioramento, anche se nella notte potranno verificarsi residui rovesci e nel pomeriggio non è escluso qualche fenomeno isolato.

Il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore riguarda i corsi d’acqua secondari e il sistema di drenaggio del territorio: a Firenze ne fanno parte, tra gli altri, corsi d’acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. In presenza di precipitazioni molto intense possono verificarsi innalzamenti rapidi dei livelli, allagamenti e difficoltà di smaltimento delle acque.

Firenze rientra nella zona di allerta A3 Arno-Firenze. Oltre al capoluogo, la zona comprende i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa e Scandicci.

La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze resta aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare gli eventuali interventi necessari sul territorio.