La scacchiera bancaria si muove

Il panorama finanziario è scosso da una metamorfosi strutturale che riscrive le gerarchie del credito. Al centro di questa tempesta si staglia un paradosso di rara complessità: Banca Monte dei Paschi di Siena, l'istituto più antico del mondo, lancia una sfida di mercato senza precedenti proprio mentre si appresta a essere integrata nel disegno industriale di Intesa Sanpaolo. È una partita a scacchi giocata su più livelli, dove la "rinascita" di Siena non è solo un atto di sopravvivenza, ma il catalizzatore di un nuovo polo sistemico. Ieri MPS ha operato una manovra che ha ridefinito il concetto di audacia bancaria.

Attraverso il deposito presso CONSOB dei documenti relativi a due offerte pubbliche di scambio volontarie totalitarie, l'istituto senese ha cercato di espandere la propria scala su Euronext Milan. La tecnicalità dell'operazione rivela una precisa volontà di leva sul proprio equity: MPS ha proposto l'emissione di nuove azioni, prive di valore nominale, per acquisire il controllo di Banco BPM e Banca Generali. I termini tecnici del corrispettivo unitario presentati sono:

1,567 azioni MPS di nuova emissione per ogni azione Banco BPM.

6,958 azioni MPS di nuova emissione per ogni azione Banca Generali.

Questa mossa suggerisce una logica da "matrioska" finanziaria: MPS tenta di inglobare asset nel wealth management e nel retail proprio nel momento in cui essa stessa è l'obiettivo di un'integrazione ancora più vasta. È una strategia di creazione di valore che costringe il mercato a guardare a Siena non più come a un problema da risolvere, ma come a un motore di consolidamento.

La replica della Ca' de Sass non si è fatta attendere. Oggi l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera, con un consenso del 96,96%, a un aumento di capitale a servizio dell'OPAS su MPS per un massimo di 5,7 miliardi di azioni ordinarie. Nelle intenzioni di Carlo Messina, questa non è un'operazione di semplice assorbimento, ma la nascita di un "acceleratore di strategia".

In questo schema, il ruolo di Mediobanca emerge come fondamentale: le sue competenze nel Corporate & Investment Banking e nel Wealth Management non andranno a sostituire, ma ad affiancare e integrare le capacità di IMI Corporate & Investment Banking, creando una sinergia di competenze d'eccellenza. In parallelo, l'acquisizione di una quota in Assicurazioni Generali viene gestita mantenendo un'ottica puramente finanziaria volta a garantire stabilità e indipendenza al Leone di Trieste.

Il CEO Carlo Messina ha tracciato la rotta con una dichiarazione che definisce l'etica dell'operazione: "L’integrazione con Monte dei Paschi di Siena rappresenta per noi l’acceleratore di una strategia di crescita che sta già producendo risultati importanti. [...] Uno dei compiti fondamentali di una banca è tutelare e valorizzare il risparmio, mettendolo al servizio della crescita."

L'aspetto più sofisticato dell'operazione risiede nella conservazione del DNA senese. Messina ha promesso che l'identità di MPS non sarà diluita nel gigantismo del nuovo gruppo. Tuttavia, questo impegno non è solo una concessione narrativa, ma un pilastro strategico vincolato a precisi accordi: in caso di successo dell’OPAS di Intesa Sanpaolo, il progetto prevede il successivo coinvolgimento di Unipol per la creazione del secondo gruppo bancario del Paese. Per preservare quella "storia unica" che dura dal 1472, l'accordo prevede:

Il mantenimento del marchio MPS, asset fiduciario insostituibile.

La permanenza della sede centrale a Rocca Salimbeni , cuore decisionale e storico.

, cuore decisionale e storico. Un radicamento territoriale in Toscana che non sia solo formale, ma funzionale alla raccolta del risparmio e all'erogazione del credito locale.

Guardando alle proiezioni industriali per il quinquennio 2025-2029, la scala della nuova entità pone il gruppo tra i leader assoluti del settore bancario europeo. I dati chiave al 2029 delineano una potenza finanziaria senza precedenti:

Bacino d'utenza : Oltre 27 milioni di clienti.

Oltre 27 milioni di clienti. Asset : Circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela.

Circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela. Redditività : Un utile netto previsto superiore ai 16 miliardi di euro.

Un utile netto previsto superiore ai 16 miliardi di euro. Remunerazione: Distribuzioni agli azionisti per un totale di 61 miliardi di euro nel periodo 2025-2029.

Contrariamente alla prassi delle fusioni bancarie, spesso caratterizzate da drastiche riduzioni di organico, il piano Intesa-MPS propone una visione di lungo periodo definibile come un vero e proprio "pivot generazionale". L'operazione prevede infatti circa 13.100 nuove assunzioni entro il 2029. Si punta a sostituire profili legacy con competenze tech-native necessarie per la digitalizzazione del credito. A questo si aggiunge un investimento di un miliardo di euro in iniziative per la coesione sociale.

Tra l'audacia tecnica delle OPS di MPS e la solidità dell'aumento di capitale di Intesa, emerge un'Italia capace di architetture finanziarie complesse e ambiziose.