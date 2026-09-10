Maltempo: chiusura di parchi, cimiteri e annullamento di eventi

GREVE IN CHIANTI – BARBERINO TAVARNELLE, 10 settembre 2026. I sindaci Paolo Sottani e David Baroncelli hanno stabilito la chiusura di parchi, cimiteri e l’annullamento degli eventi all’aperto per giornata di oggi, 10 settembre, considerata l’allerta meteo sullo stato di criticità arancione emessa dal Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana, per rischio temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore.

Le rispettive ordinanze, valide per l’intera giornata, emesse a tutela della pubblica incolumità, prevedono la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, la chiusura di parchi, giardini e aree gioco presenti sul territorio comunale; la sospensione di tutte le manifestazioni e degli eventi all'aperto. Il divieto è stato disposto al fine di evitare situazioni di rischio e pericolo per la sicurezza delle persone, in particolare nelle aree aperte al pubblico e caratterizzate dalla presenza di alberature, percorsi pedonali e superfici scivolose.

“Invitiamo i cittadini e le cittadine – dichiarano i sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli - a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali dei Comuni e della Protezione Civile”.

Ordinanze analoghe sono state adottate in molti Comuni dell'Area Metropolitana fiorentina, in primis il capoluogo.