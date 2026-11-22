Tamponamento oggi in tarda mattinata alla fermata Cascine tra due tram. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'impatto sembra legato all'inseguimento da parte delle forze dell'ordine di un uomo sospettato di furto.

AGGIORNAMENTO: LA NOTA DI GEST

Intorno alle ore 11.35, la circolazione tramviaria ha subito una breve interruzione a causa di un intervento delle forze dell’ordine lungo la linea.

Come previsto dalle procedure di esercizio, la Centrale Operativa ha immediatamente disposto il blocco temporaneo della circolazione come previsto dalle procedure di sicurezza. In queste situazioni i tram devono arrestarsi in fermata o raggiungere lentamente la banchina più vicina e attendere nuove disposizioni.

Durante questa fase, un convoglio ha proseguito a bassissima velocità verso la fermata Cascine per posizionarsi in banchina. In prossimità della fermata è avvenuto un lieve contatto con il tram che lo precedeva. L’impatto è avvenuto a una velocità estremamente ridotta e non ha comportato conseguenze rilevanti per passeggeri o personale.

A differenza di quanto riportato sui social, non è avvenuto uno scontro frontale.

Sul posto si sono recati addetti GEST per verificare che non ci fosse nessuno coinvolto.

La circolazione è stata ripristinata nel giro di pochi minuti e il servizio è tornato rapidamente alla normalità.

Sono in corso le verifiche per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio.