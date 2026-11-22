Al Circolo Linguistico Fiorentino venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16, si terrà una seduta dedicata a due interventi. Alice Giovanelli parlerà di «Tutti mentono». Ma cosa significa mentire?, mentre Federico Frau presenterà Il linguaggio oltre Broca e Wernicke: la neuropragmatica dell’esperienza multimodale.

A causa della possibile chiusura della sede universitaria ospitante per sciopero, la seduta si terrà esclusivamente in collegamento da remoto su piattaforma Zoom, al link

https://tinyurl.com/ZOOMCLF2, con passcode 943031.

Il Circolo dà inoltre notizia del Convegno Internazionale Linguistica Coseriana X. “Trans-linguistics: The Language We Live by”, che si terrà a Firenze dal 5 al 7 maggio 2027.

La call è disponibile al link https://drive.google.com/drive/folders/1ZOaQI9of1... mentre il sito web della conferenza è https://drive.google.com/drive/folders/1ZOaQI9of1...Si ricorda che la data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 novembre 2026.