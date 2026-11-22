Se vivi a Firenze da un po', ti sarà capitato di sentire parlare di T1, T2, 3.2.1, 3.2.2, VACS, T4.1. Sembrano codici segreti, ma in realtà hanno tutti un senso. Ecco la guida semplice per non confondersi più.

Le linee in servizio: solo due, per ora

T1 Leonardo

È la prima, aperta nel 2010. Va da Villa Costanza, a Scandicci, fino a Careggi Ospedale, passando per Santa Maria Novella.

Si chiama Leonardoin onore di Leonardo da Vinci, come omaggio al genio fiorentino.

È la linea più lunga e più usata: 11,5 km e 26 fermate.

T2 Vespucci

Aperta nel 2019, va dall'Aeroporto di Peretola fino a Piazza San Marco, passando per Novoli e Santa Maria Novella.

Si chiama Vespucci in onore di Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino che ha dato il nome all'America. E non è un caso: è proprio la linea dell'aeroporto.

Dal gennaio 2025 arriva fino a San Marco grazie alla VACS, la Variante Centro Storico.

Le linee in costruzione

T3, ovvero la 3.2.1

È la linea più chiacchierata del momento. I cantieri sono partiti a gennaio 2025.

Il suo codice completo è 3.2.1 e significa:

- 3.= Linea 3

- 2 = seconda fase, l'estensione verso sud-est da Libertà

- 1 = primo ramo: Libertà - Bagno a Ripoli

Percorso: Piazza della Libertà - Viali - Piazza Beccaria - Lungarni - Ponte da Verrazzano - Gavinana - Viale Giannotti - Viale Europa - Bagno a Ripoli.

7,2 km, 17 fermate.

Quando aprirà, sui cartelli si chiamerà semplicemente T3. Ancora non ha un nome come Leonardo e Vespucci.

T4, ovvero la T4.1

Cantieri partiti il 20 luglio 2026. Va da Santa Maria Novella - Leopolda - Le Piagge fino a Campi Bisenzio.

È la linea verso ovest, quella che collegherà Firenze con Campi Bisenzio.

Le linee in progetto

3.2.2: il secondo ramo della T3

Se la 3.2.1 va a Bagno a Ripoli, la 3.2.2 va dall'altra parte: Libertà - Campo di Marte - Rovezzano.

Insieme formeranno la T3 completa: Bagno a Ripoli - Libertà - Rovezzano, circa 14 km.

2.2: l'estensione della T2

È il prolungamento della T2 dall'Aeroporto verso Sesto Fiorentino.

4.2: il futuro della T4

È l'idea di prolungare ulteriormente la T4 dentro Campi Bisenzio.