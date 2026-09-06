Firenze ricorda Lorena domenica 6 settembre in via Panciatichi

"Il femminicidio di Lorena Isceri è una tragedia che ha scosso l’intera città.

Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie, né accettare che vengano ridotte a una fatalità. Dobbiamo dirlo con forza e chiarezza: non è gelosia, non è passione, non è amore.L’ossessione, la pretesa di possesso e la violenza distruggono la vita delle donne.

Domani sera (domenica 6 settembre, ndr), alle 21, ci ritroveremo in via Panciatichi, all'angolo con via Antognoli, per ricordare Lorena, insieme alle sindache Vittoria Ferdinandi (Perugia, ndr) ed Elena Carnevali (Bergamo, ndr) che ringrazio per aver scelto di essere con noi, alle rappresentanti e ai rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. Sarà un momento per stringerci, come comunità, attorno alla sua famiglia e condividere il dolore per una tragedia che riguarda tutte e tutti noi.Firenze non dimentica Lorena. E continuerà a fare sentire la propria voce per la libertà, la sicurezza e la vita di ogni donna".

Così la sindaca Sara Funaro sull'efferato femminicidio che ha scosso l'Italia intera.

Il luogo del ritrovo è dove abitava Lorena.