La scommessa di Grosso: zero punti, nessun gol

CONFERENZA STAMPA MISTER GROSSO - 4 SETTEMBRE 2026

Zero punti, zero gol segnati dopo 180 minuti che hanno lasciato un retrogusto di incompiutezza. Eppure, camminando tra i viali del centro sportivo, non si avverte l'elettricità statica delle crisi imminenti, ma piuttosto la calma densa di chi sta modellando una materia ancora grezza.

In un’epoca di vittimismo tattico e narrazioni difensive, Fabio Grosso sceglie la strada di una trasparenza quasi brutale. La sua analisi pre-Torino non è una ricerca di alibi, ma un atto di accettazione di uno stato di "cantiere aperto": "Sappiamo chi siamo e questo è un ottimo punto di partenza. Abbiamo lavorato sui nostri errori e abbiamo voglia di riscattarci e fare bene."

Per Grosso, l'identità non si costruisce ignorando le crepe, ma mappandole con precisione. La consapevolezza dei propri limiti, lungi dall'essere una rinuncia, diventa il pilastro fondamentale per approcciare la sfida contro i granata di sabato pomeriggio: un punto di partenza per trasformare il potenziale in atto.

Il mercato ha ridefinito l’architettura offensiva della squadra con un colpo di scena finale: il passaggio di Moise Kean al Como di Cesc Fàbregas. Non è stato solo un avvicendamento di nomi, ma un cambio di paradigma tattico. Se Kean rappresentava la ricerca di profondità e di una fluidità spesso mercuriale, l'arrivo di Beto introduce nel motore viola un concetto di "gravità" differente. Il portoghese non è solo un terminale atletico; è un punto di riferimento strutturale capace di assorbire i colpi delle difese avversarie, permettendo alla squadra di risalire il campo. Tatticamente, Beto potrebbe essere la chiave per alleviare la pressione su una fase difensiva finora troppo esposta alle transizioni avversarie, offrendo quel "respiro" fisico che è mancato nelle prime due uscite.

La fase difensiva è stata sezionata con chirurgica onestà durante la settimana. Grosso, rifiutando la logica sommaria dei capri espiatori, ha ricondotto l'errore individuale a una disfunzione collettiva. Proteggere la gioventù del gruppo significa, in questo caso, spostare il focus dalla colpa alla responsabilità condivisa. Tuttavia, la strada verso la solidità deve fare i conti con la fragilità fisica di alcuni interpreti chiave:

Dodo e Atta: Entrambi hanno accusato piccoli fastidi fisici in settimana. L'eventuale assenza di Dodo, in particolare, priverebbe la Fiorentina del suo principale motore sulla corsia destra, limitando quella ricerca di "bellezza" e spinta laterale cara al tecnico.

Entrambi hanno accusato piccoli fastidi fisici in settimana. L'eventuale assenza di Dodo, in particolare, priverebbe la Fiorentina del suo principale motore sulla corsia destra, limitando quella ricerca di "bellezza" e spinta laterale cara al tecnico. Valorizzazione delle risorse: Grosso punta a trasformare gli investimenti societari in certezze tattiche, chiedendo una coordinazione di reparto che non prescinda mai dalla cura del dettaglio minimo.

La visione di Grosso è un investimento a lungo termine sulla freschezza, un tentativo di ricreare un'identità partendo da zero. In questo ecosistema di "entusiasti" – come li definisce il tecnico – la figura di Rolando Mandragora assume un valore quasi didattico: "La nostra idea condivisa è sempre stata quella di ricreare un progetto nuovo, puntando su un gruppo giovane, per creare insieme un futuro roseo per la Fiorentina."

La sua professionalità adamantina serve a bilanciare l'esuberanza dei nuovi innesti, ancora alla ricerca della condizione atletica ottimale e dei ritmi richiesti dalla massima serie. È un equilibrio delicato tra la forza d'urto della gioventù e la necessità di una guida che sappia quando rallentare il battito del match.

Per Fabio Grosso, la bellezza non è un orpello, ma un obiettivo concreto, il risultato ultimo di una semina paziente. La sfida di sabato contro il Torino, diretta da Davide Massa, rappresenta molto più di una caccia ai primi tre punti: è il primo test di resistenza della filosofia viola contro la tirannia del risultato che domina il calcio italiano. In un mondo che conta ossessivamente solo i gol segnati, la scommessa della Fiorentina è quasi rivoluzionaria: chiedere pazienza mentre si cerca di dimostrare che la qualità è l'unico modo per generare futuro. Sabato pomeriggio, al fischio d'inizio, capiremo se questo "futuro roseo" è già pronto a mostrare i suoi primi petali o se il cantiere richiederà ancora altri sacrifici.