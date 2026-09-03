A1: omicidio - suicidio, due corpi sotto il viadotto

Roma, 3 settembre 2026 – Alle ore 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione Bologna, a causa di un probabile omicidio - suicidio.

Un uomo avrebbe ucciso l'ex compagna, avrebbe poi gettato il corpo dal viadotto e poi si sarebbe a sua volta buttato giù. Le circostanze sono al vaglio della Polizia Stradale, immediatamente intervenuta sul luogo dell'evento.

Agli utenti diretti a Pian del Voglio/Rioveggio si consiglia di proseguire lungo la A1 Direttissima, uscire a Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Panoramica alla Stazione di Pian del Voglio.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.