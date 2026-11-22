La Croce Rossa promuove una raccolta di solidarietà per la famiglia del grande Daouda Ndoye.

"Ci sono persone che lasciano un segno profondo, attraverso la loro presenza, la loro disponibilità e la capacità di esserci per gli altri. Daouda era una di queste.La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.In queste ore stiamo ricevendo una straordinaria testimonianza di solidarietà e vicinanza da parte di tantissime persone, da Lucca e da ogni parte d’Italia. Messaggi, manifestazioni di affetto e disponibilità concreta ci stanno dimostrando quanto Daouda fosse stimato e quanto la sua storia abbia toccato il cuore di tante persone.A tutti coloro che si stanno stringendo attorno alla sua famiglia va il nostro grazie più sincero.Questa partecipazione così grande e sentita è un segno bellissimo di umanità.

Oggi vogliamo trasformare questo affetto in un gesto concreto.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lucca promuove una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Daouda, affinché possa sentire tutta la vicinanza e l’abbraccio di una comunità che, in questo momento così doloroso, si sta dimostrando più unita che mai.

❤️ Oggi tendiamo una mano alla famiglia di Daouda, proprio come lui ha saputo tendere la propria verso gli altri.Perché la solidarietà non si esaurisce con la vita di una persona: continua attraverso i gesti di chi ne custodisce i valori.

PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI

🏦 Intestatario: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LUCCA -ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATOIBAN:IT34U0835813700000000762208Causale: In memoria di DAOUDA NDOYE

🙏 Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire e condividere questo appello.❤️ Daouda continuerà a vivere nei nostri ricordi, nei nostri cuori e nell’umanità che sapremo dimostrare".