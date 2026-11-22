Nel pomeriggio a Firenze si sono vissuti momenti di apprensione in via Gran Bretagna per una fuga di gas. I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale, sono intervenuti a partire dalle ore 17:15 per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, la perdita si è verificata a livello stradale.

Sul posto è intervenuta una squadra per le verifiche necessarie e per garantire la sicurezza dello scenario.A scopo precauzionale è stato disposto lo sgombero di un condominio, con l’evacuazione di 15 persone.

È stata chiusa via Gran Bretagna tra via Reims e via Erbosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per viabilità. Presente anche la Protezione civile con il proprio personale e un pulmino per assistere le persone evacuate dalle loro abitazioni per tenerle al caldo e distribuire generi di conforto.

Presenti anche i tecnici di Toscana Energia, impegnati nelle operazioni di scavo stradale e nella successiva riparazione della condotta interessata dalla fuga di gas.

Le operazioni sono finalizzate a eliminare la perdita e a ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area.

È un periodo nero per le fughe di gas. Nei giorni scorsi altri casi in viale Europa e via Villari.