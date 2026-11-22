Mentre le istituzioni si riunivano tra le volte della Fortezza da Basso di Firenze per celebrare i risultati senza precedenti delle politiche attive regionali, a pochi chilometri di distanza, lungo il nastro d'asfalto dell'autostrada A11, un uomo perdeva la vita durante un turno di notte. La quarta edizione della Fiera Toscana del Lavoro si è aperta esattamente dentro questo stridente contrasto: da una parte un'amministrazione pubblica capace di superare ogni obiettivo nazionale grazie alle risorse del PNRR e al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori; dall'altra, la cruda realtà di un'emergenza — quella delle morti sul lavoro — che le serie statistiche non riescono ad arginare.

La tragedia di Daouda Ndoye, operaio esperto e storico volontario travolto mentre lavorava per garantire la sicurezza della circolazione altrui, non è una semplice nota a margine in un giorno di festa istituzionale. È la dimostrazione di un paradosso profondo. L'efficienza gestionale e la capacità di riqualificare centinaia di migliaia di cittadini sono conquiste fondamentali, ma rischiano di svuotarsi di significato se l'organizzazione del lavoro non è in grado di tutelare il diritto primario di ogni persona: fare ritorno a casa a fine giornata.

I dati del bilancio aggiornato sul programma GOL in Toscana, presentati dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi, mostrano una regione che ha saputo viaggiare a un ritmo nettamente superiore rispetto al resto del Paese. Con una dotazione finanziaria di 295 milioni di euro e circa 400 mila persone prese in carico (pari al 7% del totale nazionale), il sistema regionale ha convertito le risorse pubbliche in contratti di lavoro e percorsi formativi con un'efficacia senza precedenti.

L'impatto quantitativo del programma evidenzia una distanza marcata rispetto alle medie nazionali:

Prese in carico e occupazione: Circa 210 mila persone hanno trovato un'occupazione su 400 mila prese in carico. Il tasso di esito positivo raggiunge il 51,9%, contro una media nazionale del 41,9%: dieci punti percentuali di scarto che misurano la capacità reale di reinserimento nel tessuto produttivo.

Circa 210 mila persone hanno trovato un'occupazione su 400 mila prese in carico. Il tasso di esito positivo raggiunge il 51,9%, contro una media nazionale del 41,9%: dieci punti percentuali di scarto che misurano la capacità reale di reinserimento nel tessuto produttivo. Partecipazione attiva: Il 91,4% delle persone ammesse ha completato almeno una misura del programma, superando di quasi 17 punti la media italiana (74,5%).

Il 91,4% delle persone ammesse ha completato almeno una misura del programma, superando di quasi 17 punti la media italiana (74,5%). Superamento dei target: La Regione ha raggiunto il 125% degli obiettivi fissati dal Piano, a fronte del 119% registrato a livello nazionale.

Questo primato nasce da un'infrastruttura territoriale solida, incardinata sull’Agenzia regionale per l’impiego e su una concertazione continua con le parti sociali. Un approccio elogiato anche dal direttore generale delle politiche attive del Ministero del Lavoro, Massimo Temussi, e destinato ora a fare da apripista a livello nazionale tramite la presidenza toscana della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni.

"Sono risultati che parlano di un esito positivo per oltre il 51,9% [...] e confermano la Toscana al primo posto in Italia per l’attuazione del programma. Un modello fondato sull’Agenzia regionale per l’impiego e sulla concertazione con le parti sociali. Quando si parla di lavoro, ricordiamoci sempre che l’elemento fondamentale è la sicurezza" dichiara Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Come ha spiegato la direttrice della direzione regionale "lavoro, formazione e istruzione" Francesca Giovani, le performance di GOL si inseriscono in un quadro macroeconomico regionale decisamente più dinamico della media italiana. Il tasso di occupazione complessivo in Toscana tocca il 70,5% (contro il 62,5% nazionale), con differenziali importanti sia sul fronte femminile (64,3% contro 53,8%) sia su quello giovanile (49,8% contro 43,9%). Parallelamente, la disoccupazione generale scende al 4,3% (rispetto al 6,1% nazionale), mentre quella giovanile si attesta all'8,8% (contro l'11,6% del Paese).

In questo contesto di generale tenuta, le risorse di GOL hanno permesso di intervenire in modo mirato sulle fasce e sui settori più critici:

Sul fronte delle competenze digitali, la Regione ha superato ampiamente le stime, raggiungendo il 181% dell'obiettivo sulla formazione complessiva e il 227% per quanto riguarda la formazione digitale (più del doppio del target), con oltre 49 mila persone coinvolte in percorsi ad alto valore aggiunto. Per sostenere l'occupazione femminile, sono stati investiti 12 milioni di euro in incentivi diretti che hanno portato all'assunzione di 1.800 donne. Sul versante dell'inclusione e delle crisi industriali, 35 milioni di euro hanno garantito l'inserimento di 3.661 persone appartenenti a categorie fragili, mentre un milione di euro è stato destinato alla gestione di 21 crisi aziendali, permettendo la ricollocazione di 815 lavoratori.

A dimostrare che non si tratta di un effetto temporaneo sono le valutazioni d'impatto curate dall'IRPET e illustrate dal direttore Nicola Sciclone. Rispetto al periodo precedente l'introduzione della riforma, l'incremento dei giorni lavorati per chi ha seguito il programma si mantiene costante nel tempo: +14% a sei mesi dalla presa in carico, +11% a 12 mesi e +9% ancora a 18 mesi di distanza.

La solidità dei numeri e delle percentuali, tuttavia, rischia di nascondere la dimensione umana dei processi economici. La tragedia dell'A11 ha strappato alla sua famiglia e alla comunità Daouda Ndoye, lavoratore esperto, rappresentante sindacale apprezzato dai colleghi e figura simbolo del volontariato toscano.

Arrivato in Italia dal Senegal, Daouda era entrato nel 2013 nella Croce Rossa Italiana di Lucca spinto dal desiderio profondo di "restituire quanto aveva ricevuto". Da quel momento non si era più fermato. Aveva messo la sua straordinaria capacità di ascolto e di mediazione al servizio dell'accoglienza dei migranti sui moli di sbarco e nel supporto ai richiedenti asilo. Nel 2016 era partito tra i primi per prestare soccorso alle popolazioni terremotate nel campo CRI di Pievebovigliana; durante l'emergenza Covid-19 e negli anni successivi aveva assunto il ruolo di delegato alle Emergenze Operazioni e Soccorsi, fino a prestare servizio nella sala operativa fino a pochi giorni prima della scomparsa in occasione del Lucca Comics.

La sua generosità aveva superato i confini nazionali attraverso un progetto con la Croce Rossa senegalese che ha permesso la donazione di un'ambulanza nel suo Paese d'origine. Un'eredità morale e civile trasmessa direttamente al figlio maggiore Riccardo, diventato anch'egli volontario della Croce Rossa.

"Daouda era un Volontario instancabile, presente, animato da quel principio di Umanità che ha permeato tutta la sua esistenza e che ha saputo trasmettere agli altri attraverso il suo agire, tra questi anche il suo figlio maggiore Riccardo [...]. Forse è proprio questo il regalo più grande che Daouda ci ha fatto: la sua eredità, l’insegnamento che il testimone dell’Umanità va passato di generazione in generazione" afferma Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

La morte di Daouda Ndoye ha provocato una forte reazione istituzionale, riaprendo con urgenza il dibattito sui livelli di tutela nei cantieri e lungo le reti infrastrutturali. A livello parlamentare, i deputati Christian Di Sanzo — segretario reggente del PD Prato, che ha sottolineato come la scomparsa di Daouda colpisca duramente un territorio esteso tra Prato, Lucca e l'intera regione — e Arturo Scotto hanno presentato un'interpellanza urgente alla Camera indirizzata alla ministra del Lavoro Marina Calderone, chiedendo interventi concreti e tempi certi.

I dati nazionali richiamati nell'iniziativa parlamentare delineano una situazione drammatica per i primi otto mesi del 2026: 701 denunce di infortunio mortale, un aumento complessivo degli infortuni del 5,1% (con dinamiche in crescita che colpiscono persino gli studenti nei percorsi formativi) e un balzo del 16,3% delle malattie professionali. Sul piano legislativo, i deputati chiedono un piano straordinario di assunzione di ispettori, l'incremento dei controlli sul campo, un freno alla precarietà, il contrasto netto al caporalato e una stretta sui subappalti a cascata, a partire dalle grandi aziende a partecipazione pubblica, oltre alla piena trasparenza sui dati degli infortuni negli appalti.

Parallelamente alla discussione politica, emerge la voce dei colleghi di cantiere e delle organizzazioni sindacali, che pongono rivendicazioni operative chiare e immediate. La richiesta rivolta ad Autostrade per l'Italia è l'apertura urgente di un tavolo di confronto per rivedere l'organizzazione dei cantieri ad alto rischio. I lavoratori chiedono il blocco immediato delle mansioni svolte in solitaria durante i turni notturni, la revisione delle procedure di cantiere e il diritto per gli operatori di arrestare le attività in presenza di condizioni di pericolo reale per l'incolumità fisica.

I dati presentati alla Fortezza da Basso confermano che la macchina pubblica toscana possiede gli strumenti e la capacità gestionale per guidare il Paese sulle politiche attive e sulla formazione. Tuttavia, questa spinta verso la modernizzazione e l'occupabilità perde il suo valore fondamentale se il sistema economico non garantisce la tutela del bene più prezioso: la vita di chi lavora.

L'eredità di Daouda Ndoye e il tributo di vite umane che il Paese continua a pagare nei cantieri impongono una scelta di campo che non può più essere rinviata.