Nelle grandi esperienze di alta hotellerie, lo spirito del Natale toscano risplende fino ai brindisi d'autore affacciati sulla Cupola del Brunelleschi. Che si tratti di un pomeriggio di benessere rigenerante in Spa o di un cenone indimenticabile sarà un ricordo prezioso da custodire.

Il Borro: esperienze tra borgo medievale e alta cucina

Nel Valdarno Superiore, la tenuta Il Borro — proprietà di Ferruccio Ferragamo — accende le illuminazioni natalizie lungo i vicoli del suo borgo medievale, offrendo un programma invernale dove storia, alta cucina e benessere si fondevano in un'atmosfera sospesa nel tempo.

La stagione degli eventi prende il via dal 4 al 6 dicembre con "La Corte in Festa", tre pomeriggi all'insegna dei profumi invernali con vin brulé, caldarroste fumanti e un raffinato afternoon tea ricco di selezioni dolci e salate. Il 6 dicembre l'appuntamento si rinnova con "Cantine Aperte", un tour esclusivo che parte dalla Galleria Vino & Arte, attraversa le cantine storiche e quelle di nuova concezione, per concludersi con una degustazione guidata di tre vini d'eccellenza in abbinamento a prodotti locali.

La convivialità prosegue nei giorni 13, 20 dicembre e 6 gennaio con i Festivity Brunches serviti presso Il Borro Tuscan Bistro, dedicati alle ricette tradizionali toscane. Inoltre, dal 18 dicembre al 6 gennaio (ogni venerdì, sabato e domenica), l'iniziativa "Borgo in Festa" anima il Vin Café con cioccolata calda, dolci delle festività, idee regalo firmate dalla tenuta e laboratori natalizi allestiti direttamente nelle botteghe degli artigiani del borgo.

La giornata del 25 dicembre si apre alle 09:30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Biagio, per poi proseguire a tavola con due distinte interpretazioni del Pranzo di Natale:

Osteria del Borro: Lo Chef Andrea Godi propone una cucina contemporanea che esalta ingredienti di mare, tartufo nero e materie prime stagionali. Tra i piatti simbolo figurano il rombo farcito al tartufo nero con topinambur alla vaniglia, nocciola e dragoncello, e i cappelletti con faraona del Valdarno al foie gras e Vinsanto Occhio di Pernice de Il Borro.

Lo Chef Andrea Godi propone una cucina contemporanea che esalta ingredienti di mare, tartufo nero e materie prime stagionali. Tra i piatti simbolo figurano il rombo farcito al tartufo nero con topinambur alla vaniglia, nocciola e dragoncello, e i cappelletti con faraona del Valdarno al foie gras e Vinsanto Occhio di Pernice de Il Borro. Il Borro Tuscan Bistro: Spazio ai sapori più rassicuranti e familiari della tradizione toscana, dagli gnocchi di castagne del Pratomagno ai tortellini in brodo di cappone, fino all'anatra in porchetta (disponibile anche un menù interamente vegetariano).

I festeggiamenti proseguono il 26 dicembre con il Pizza Party di Santo Stefano presso il ristorante Pomario (canapé, calice di benvenuto, degustazione di pizze e dolci) e culminano il 31 dicembre con i Cenoni di San Silvestro. Gli ospiti potranno scegliere tra l'esperienza gastronomica dell'Osteria del Borro e la filosofia Farm to Table del Tuscan Bistro. Allo scoccare della mezzanotte, la festa si sposta nell'antica Tinaia con musica dal vivo, open bar e un ricco buffet di dolci.

Pacchetti Soggiorno e Soluzioni Esclusive (soggiorno minimo 2 notti):

Magia del Natale (dal 3 al 23 dicembre): Include una cooking class sulle ricette tradizionali natalizie nella cucina privata dell'Osteria del Borro con pranzo a seguire, cena al Tuscan Bistro e momenti di relax nella Private Spa della Spa La Corte.

Include una cooking class sulle ricette tradizionali natalizie nella cucina privata dell'Osteria del Borro con pranzo a seguire, cena al Tuscan Bistro e momenti di relax nella Private Spa della Spa La Corte. Tradizione di Natale: Include il pranzo del 25 dicembre al Tuscan Bistro e l'accesso riservato alla Private Spa.

Include il pranzo del 25 dicembre al Tuscan Bistro e l'accesso riservato alla Private Spa. Villa Il Borro (per gruppi fino a 20 persone): Offre soluzioni per vivere le festività nella massima intimità. Il pacchetto di Natale (richiesto un soggiorno minimo di 3 notti) include il pranzo di Natale in villa preparato da uno chef privato, un cooking show con pranzo conviviale e trasferimenti dedicati da e per Firenze. Il pacchetto Villa Il Borro New Year's Eve (anch'esso con soggiorno minimo di 3 notti) prevede il Cenone di San Silvestro servito in villa con chef privato e vini inclusi, seguito dai festeggiamenti con DJ set e open bar presso la Tinaia.

Viesca Toscana: tradizioni di famiglia e relax a Reggello

Immersa nella quiete di una tenuta rinascimentale di 70 ettari a Reggello, a soli 25 km da Firenze, Viesca Toscana è la tenuta di proprietà della famiglia Ferragamo integrata nell'ecosistema di ospitalità de Il Borro. Questa splendida dimora campestre propone per le feste un'esperienza all'insegna della privacy, della cucina di famiglia e del benessere sartoriale.

Il programma invernale si apre il 18 dicembre con una cena inaugurale a tema tartufo (aperta anche ai clienti esterni che non soggiornano nella tenuta). Dal 18 al 23 dicembre, gli amanti del buon cibo possono prenotare il Pacchetto Tartufo (soggiorno minimo di 2 notti), che comprende una cena dedicata a questo prezioso tubero e una lezione di cucina guidata.

Per la giornata di Natale, il pacchetto Tradizione del Natale (minimo 2 notti) combina il gusto e la cura del corpo: include infatti il pranzo del 25 dicembre al Tuscan Bistro — con ricette tradizionali come il risotto al cavolo nero, castagne e mandorle, i tortellini in brodo di cappone e i dolci delle feste — abbinato all'esclusivo "Rituale al Miele" presso la Spa La Corte. Il 26 dicembre il Tuscan Bistro ospita il Pizza Party di Santo Stefano (canapé, benvenuto bollicine, degustazione pizze e dessert), mentre per Capodanno il pacchetto New Year's Eve (minimo 2 notti) propone il Cenone di San Silvestro del 31 dicembre con DJ set e open bar a seguire, oltre al Rituale al Miele in Spa.

Grand Hotel Baglioni Firenze: gastronomia panoramica al B-Roof

Dalle atmosfere bucoliche delle tenute di campagna alla maestosità del centro storico fiorentino, le festività trovano una cornice d'eccezione presso il Grand Hotel Baglioni, storica struttura del gruppo Carattere Toscano. Il cuore pulsante delle celebrazioni 2026 è il ristorante panoramico B-Roof, situato all'ultimo piano dell'hotel, che domina con la sua vista mozzafiato i tetti e i monumenti di Firenze.

Il calendario degli eventi prende il via martedì 8 dicembre con il Festivity Brunch dell'Immacolata (servito dalle 12:30 alle 14:30), abbinabile a un pacchetto soggiorno di 2 notti con colazione a buffet. Per la cena della Vigilia (24 dicembre) e il pranzo di Natale (25 dicembre), la cucina del B-Roof ha strutturato un menù d'autore raffinato e sensoriale:

L'Entrée: Uovo fondente, topinambur, cavolo nero e centrifuga di prezzemolo con drink di benvenuto.

Uovo fondente, topinambur, cavolo nero e centrifuga di prezzemolo con drink di benvenuto. I Antipasto: Terrina di coniglio e foie gras al torcione servita con mostarda di mela cotogna e pan brioche.

Terrina di coniglio e foie gras al torcione servita con mostarda di mela cotogna e pan brioche. Il Primo: Bottoni di cappone in brasato con spuma di sedano rapa e fondo di selvaggina.

Bottoni di cappone in brasato con spuma di sedano rapa e fondo di selvaggina. Il Secondo: Sella di maialino alle spezie con mantecato di pastinaca e salsa al Marsala.

Sella di maialino alle spezie con mantecato di pastinaca e salsa al Marsala. Dessert & Tradizione: Sorbetto al mandarino con gel allo zenzero, spuma allo champagne e mandorle croccanti; a seguire, piccolo panettone artigianale con cioccolato e vaniglia bourbon.

Per vivere appieno la magia della città illuminata, l'hotel propone lo Xmas Eve Package (pernottamento, colazione a buffet e cena della Vigilia del 24) e il Christmas Package (pernottamento, colazione a buffet e pranzo del 25). La programmazione si chiude il 31 dicembre con il Cenone di San Silvestro affacciato sulle luci della città.