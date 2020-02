Sgarbi: "I produttori di vino sono gli artisti di oggi"

Montalcino: lectio magistralis del critico d'arte a "Benvenuto Brunello"

“Una volta c’erano artisti come Michelangelo e Giotto, e i contadini facevano il vino: questi geni oggi non ci sono più e hanno lasciato il posto a sedicenti artisti. Per contro l’arte la troviamo tra i produttori di vino, in una sorta di evoluzione psicologica e culturale di valori normalmente riferiti solo all’arte, ora espressi in maniera equipollente dal mondo del vino. Certi nostri prodotti sono universali e rappresentano un’unica identità di civiltà e di cultura”. Così, nella sua lectio magistralis “Un’annata ad opera d’arte” il critico d’arte, Vittorio Sgarbi, ha aperto oggi a Montalcino la 4 giorni di Benvenuto Brunello, dedicata al grande rosso toscano e all’annata (a 5 stelle) 2015.