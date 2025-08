Ristrutturazione Fortezza da Basso, il punto

Sopralluogo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al cantiere per il recupero e la riqualificazione della Fortezza da Basso di Firenze, storica struttura difensiva cittadina divenuta sede del principale polo fieristico del capoluogo.

Giani, accompagnato dal presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e dal nucleo tecnico di vigilanza sull’Accordo di programma per l’ammodernamento dei padiglioni della Fortezza Da Basso (composto da delegati dei quattro enti proprietari della Fortezza: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Camera di Commercio), ha visitato il cantiere soffermandosi in particolare sull’area dove sorgerà il nuovo padiglione Bellavista e sugli interventi di ristrutturazione del Padiglione Machiavelli .Nell’area sono attualmente sono in corso sia gli scavi per i piani interrati che le strutture in elevazione del Bellavista, mentre per quanto riguarda il Machiavelli sono terminati i rinforzi strutturali e prenderanno avvio a breve le lavorazioni impiantistiche e le finiture.

“Ho voluto verificare di persona l’andamento del cantiere – ha detto Giani – in particolare gli scavi per la realizzazione del padiglione Bellavista, che rivoluzionerà l'attività della Fortezza da Basso, consentendo eventi e congressi con oltre 2000 persone. Stiamo vedendo nascere una struttura – ha aggiunto il presidente - che non solo integrerà le funzioni espositive della Fortezza, ma raddoppierà le capacità congressuali offerte fino ad oggi dal Palazzo dei Congressi. Questo aprirà nuove prospettive di sviluppo: Firenze è già considerata una meta privilegiata per il turismo congressuale, in particolare quello di ambito medico, turistico, ambientale, ma presto la nuova struttura ed il suo collegamento diretto e rapido con la stazione di Santa Maria Novella, potranno dare ulteriore linfa a questo settore”.

Il presidente Giani ha concluso ribadendo il sostegno della Toscana al potenziamento di Firenze Fiera. “Sono sempre più convinto – ha detto - della scelta fatta dalla Regione Toscana, primo socio di Firenze Fiera, dal Comune e dalla Camera di Commercio, di sostenere questo potenziamento strutturale. I lavori di scavo procedono ed è stato superato il livello di quota dove potevano esser trovati reperti archeologici. Si sta andando avanti con rapidità. Una volta realizzate le fondamenta sarà iniziata la realizzazione della struttura vera e propria, a due piani, concepita per risultare armoniosa rispetto alle altre realtà presenti nella Fortezza, come il Padiglione Spadolini, l'Opificio delle Pietre Dure, il Liceo Machiavelli , l'Arsenale. Sono lieto di vedere questi progressi: la città ha a lungo atteso quest’opera, che adesso finalmente si sta concretizzando”.

I lavori alla Fortezza da Basso di Firenze rientrano nell'ambito di un piano di riqualificazione più ampio che prevede la ristrutturazione degli attuali padiglioni e la valorizzazione delle mura e dei bastioni, oltre alla realizzazione del nuovo padiglione Bellavista. In particolare, sono in fase di restauro il Mastio, le mura davanti al Bastione Cavaniglia e le Cortine davanti al padiglione Spadolini. Il progetto mira a trasformare la Fortezza da Basso in un polo fieristico e congressuale moderno e funzionale, mantenendo al contempo il suo valore storico e architettonico.

Il Comune di Firenze, che monitora il rispetto del cronoprogramma dei lavori, ha confermato il termine degli interventi a fine 2026 per il padiglione Bellavista ed a metà 2026 per il Padiglione Machiavelli.