Settore giovanile viola, i calendari

Con l’inizio dei campionati giovanili ormai alle porte, la FIGC ha pubblicato le date ufficiali dei tornei Allievi Nazionali (Under 17 e Under 16) e Giovanissimi Nazionali (Under 15).

Tutte e tre le squadre viola prenderanno parte ai rispettivi Gironi C dei campionati di competenza, con Under 16 e Under 15 che seguiranno un calendario parallelo, dall’inizio alla fine della stagione.

Di seguito il programma completo delle gare delle tre formazioni viola, guidate rispettivamente da Stefano Guberti (Under 17), Enrico Cristiani (Under 16) e Matia Balestracci (Under 15):

UNDER 17 – Girone C

1ª giornata → 31 Agosto 2025: Frosinone - Fiorentina | Ritorno: 11 Gennaio 2026

2ª giornata → 7 Settembre 2025: Fiorentina - Juve Stabia | Ritorno: 18 Gennaio 2026

3ª giornata → 14 Settembre 2025: Empoli - Fiorentina | Ritorno: 25 Gennaio 2026

4ª giornata → 21 Settembre 2025: Fiorentina - Napoli | Ritorno: 1 Febbraio 2026

5ª giornata → 5 Ottobre 2025: Riposo | Ritorno: 8 Febbraio 2026

6ª giornata → 12 Ottobre 2025: Avellino - Fiorentina | Ritorno: 15 Febbraio 2026

7ª giornata → 19 Ottobre 2025: Fiorentina - Lecce | Ritorno: 1 Marzo 2026

8ª giornata → 26 Ottobre 2025: Lazio - Fiorentina | Ritorno: 8 Marzo 2026

9ª giornata → 9 Novembre 2025: Fiorentina - Delfino Pescara | Ritorno: 15 Marzo 2026

10ª giornata → 16 Novembre 2025: Catanzaro - Fiorentina | Ritorno: 2 Aprile 2026

11ª giornata → 23 Novembre 2025: Palermo - Fiorentina | Ritorno: 12 Aprile 2026

12ª giornata → 7 Dicembre 2025: Fiorentina - Roma | Ritorno: 19 Aprile 2026

13ª giornata → 14 Dicembre 2025: Bari - Fiorentina | Ritorno: 26 Aprile 2026

UNDER 16 – Girone C

1ª giornata → 14 Settembre 2025: Fiorentina - Frosinone | Ritorno: 11 Gennaio 2026

2ª giornata → 21 Settembre 2025: Lazio - Fiorentina | Ritorno: 18 Gennaio 2026

3ª giornata → 28 Settembre 2025: Fiorentina - Juve Stabia | Ritorno: 1 Febbraio 2026

4ª giornata → 5 Ottobre 2025: Avellino - Fiorentina | Ritorno: 8 Febbraio 2026

5ª giornata → 12 Ottobre 2025: Fiorentina - Palermo | Ritorno: 15 Febbraio 2026

6ª giornata → 19 Ottobre 2025: Delfino Pescara - Fiorentina | Ritorno: 22 Febbraio 2026

7ª giornata → 2 Novembre 2025: Fiorentina - Roma | Ritorno: 1 Marzo 2026

8ª giornata → 9 Novembre 2025: Catanzaro - Fiorentina | Ritorno: 8 Marzo 2026

9ª giornata → 16 Novembre 2025: Riposo | Ritorno: 15 Marzo 2026

10ª giornata → 30 Novembre 2025: Fiorentina - Empoli | Ritorno: 22 Marzo 2026

11ª giornata → 7 Dicembre 2025: Lecce - Fiorentina | Ritorno: 29 Marzo 2026

12ª giornata → 14 Dicembre 2025: Fiorentina - Bari | Ritorno: 12 Aprile 2026

13ª giornata → 21 Dicembre 2025: Napoli - Fiorentina | Ritorno: 19 Aprile 2026

UNDER 15 – Girone C

1ª giornata → 14 Settembre 2025: Fiorentina - Frosinone | Ritorno: 11 Gennaio 2026

2ª giornata → 21 Settembre 2025: Lazio - Fiorentina | Ritorno: 18 Gennaio 2026

3ª giornata → 28 Settembre 2025: Fiorentina - Juve Stabia | Ritorno: 1 Febbraio 2026

4ª giornata → 5 Ottobre 2025: Avellino - Fiorentina | Ritorno: 8 Febbraio 2026

5ª giornata → 12 Ottobre 2025: Fiorentina - Palermo | Ritorno: 15 Febbraio 2026

6ª giornata → 19 Ottobre 2025: Delfino Pescara - Fiorentina | Ritorno: 22 Febbraio 2026

7ª giornata → 2 Novembre 2025: Fiorentina - Roma | Ritorno: 1 Marzo 2026

8ª giornata → 9 Novembre 2025: Catanzaro - Fiorentina | Ritorno: 8 Marzo 2026

9ª giornata → 16 Novembre 2025: Riposo | Ritorno: 15 Marzo 2026

10ª giornata → 30 Novembre 2025: Fiorentina - Empoli | Ritorno: 22 Marzo 2026

11ª giornata → 7 Dicembre 2025: Lecce - Fiorentina | Ritorno: 29 Marzo 2026

12ª giornata → 14 Dicembre 2025: Fiorentina - Bari | Ritorno: 12 Aprile 2026

13ª giornata → 21 Dicembre 2025: Napoli - Fiorentina | Ritorno: 19 Aprile 2026

Eventuali modifiche di data e aggiornamenti sugli orari saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.