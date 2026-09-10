Fungaiolo di Impruneta muore dopo una caduta

ORSIGNA (PISTOIA) - Cercare funghi può essere molto pericoloso, a volte fatale, anche per chi conosce i boschi da una vita.Ieri pomeriggio Fabio Martini, 61 anni di Impruneta, è scivolato lungo un pendio scosceso all'Orsigna, nel Pistoiese, precipitando per diversi metri nel greto di un torrente in secca.

Terreno bagnato e foglie scivolose, una pendenza che sembrava innocua ma nascondeva un salto di 10-15 metri.

Martini si trovava nel bosco con due amici.Immediato l'intervento del Soccorso Alpino Toscano e dell'elisoccorso EliPavullo, reso difficile dal maltempo.

Medici e tecnici verricellati a terra hanno tentato di stabilizzarlo sul posto e di portarlo in elicottero, ma per i gravissimi traumi non c'è stato nulla da fare.Martini è deceduto poco dopo il recupero.