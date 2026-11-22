Sono iniziati i lavori di completamento del ripristino della briglia sul torrente Greve, a Scandicci, circa 50 metri a valle del Ponte 28 Febbraio. L’intervento è finanziato dalla Regione Toscana per 710 mila euro, realizzato e cofinanziato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per 80 mila euro ed è finalizzato a recuperare la funzionalità idraulica della traversa, consolidare le strutture circostanti e ripristinare le opere di protezione delle sponde per una durata dei lavori di circa 8 mesi.

Le lavorazioni prevedono il recupero del rivestimento deteriorato in calcestruzzo, il ripristino del manufatto di scarico e la sistemazione delle opere fluviali circostanti, con particolare attenzione alla conservazione delle porzioni storiche ancora presenti.La briglia rappresenta infatti una testimonianza significativa della storia del territorio. Le ricostruzioni storiche raccolte nella relazione progettuale ne collocano le origini, con ogni probabilità, nel Seicento, quando la struttura era realizzata in mattoni e pietra.

Nel corso dei secoli, l’opera è stata interessata da successive trasformazioni e interventi di adeguamento, legati anche alle esigenze di difesa idraulica del territorio.Un valore storico che richiama anche il lavoro di Daniele Vergari, collega del Consorzio recentemente scomparso, il cui contributo alla ricostruzione della storia della briglia costituisce un’importante testimonianza della sua attenzione per il patrimonio idraulico e per la memoria dei luoghi.