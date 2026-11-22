Il "modello toscano" di welfare, storicamente celebrato come il punto di riferimento italiano per l'integrazione sociosanitaria e l'innovazione delle politiche di protezione sociale, si trova ad affrontare una fase di trasformazione senza precedenti. La tenuta dell'intero sistema è strettamente connessa a un doppio binario: da un lato l'emergere di bisogni psicologici e demografici del tutto inediti, dall'altro una morsa finanziaria causata dalla contrazione delle risorse statali e dal rincaro della spesa corrente.

Come sta cambiando, dunque, la risposta ai bisogni essenziali delle persone in un contesto contrassegnato da vincoli di bilancio sempre più stringenti e domande di cura sempre più complesse? La risposta evidenzia un netto paradosso: la Regione viaggia a due velocità, divise tra una straordinaria capacità di riprogettazione metodologica — oggetto domani di un summit al Meyer Health Campus sulla governance integrata e strumenti come il Rapporto PIS 2026 e il Mappafondo — e preoccupanti incrinature operative sui territori.

Dall'ultima indagine epidemiologica sugli stili di vita delle nuove generazioni all'allarme economico lanciato dagli enti di soccorso del Terzo Settore, dai bilanci comunali soffocati dai tagli alle incertezze sull'alienazione del patrimonio sanitario pubblico, emergono cinque aspetti fondamentali che delineano il presente e le incognite del futuro del welfare toscano.

I dati dell'indagine EDIT 2025, condotta dall'Agenzia Regionale di Sanità Toscana su un ampio campione di studenti tra i 14 e i 19 anni e integrata con l'analisi dei flussi sanitari (accessi in pronto soccorso, ricoveri e consultori), descrivono una mutazione profonda nei comportamenti giovanili. I cosiddetti "rischi tradizionali" registrano una contrazione storica: i fumatori abituali di sigarette cadono al 14,8% (rispetto al 19,7% di vent'anni fa) e si dimezza la quota di diciottenni e diciannovenni in possesso di patente di guida, crollata dal 62,5% del 2005 all'attuale 31,1%.

Tuttavia, il ridimensionamento delle abitudini del passato ha fatto spazio a vulnerabilità intime e digitali ben più complesse da intercettare:

Sedentarietà e isolamento digitale : Un terzo degli adolescenti toscani trascorre oltre 5 ore al giorno connesso a smartphone e dispositivi informatici, con una drastica contrazione dei contesti di socializzazione fisica.

Un terzo degli adolescenti toscani trascorre oltre 5 ore al giorno connesso a smartphone e dispositivi informatici, con una drastica contrazione dei contesti di socializzazione fisica. Consumi elettronici e sballo da concentrato : Considerando l'uso combinato di dispositivi elettronici per il fumo, i consumatori abituali salgono al 35,5%. Oltre un terzo degli adolescenti (e il 50% dei diciannovenni) dichiara di aver praticato binge drinking (più di 4 o 5 drink in meno di due ore) almeno una volta nell'ultimo anno.

Considerando l'uso combinato di dispositivi elettronici per il fumo, i consumatori abituali salgono al 35,5%. Disturbi alimentari e ludopatia: Quasi 3 giovani su 10 manifestano disturbi della nutrizione. Sebbene l'80% del campione risulti clinicamente normopeso, quasi la metà percepisce la propria immagine corporea in modo distorto. Parallelamente, il gioco d'azzardo problematico o patologico interessa ormai il 7,9% dei ragazzi.

Il dato di maggiore impatto analitico riguarda la salute mentale: i problemi psichici sono diventati la prima causa assoluta di ricovero ospedaliero tra i 14 e i 19 anni (19,2%), registrabile in un incremento dell'impatto clinico di oltre il 71% tra il 2016 e il 2025. La sofferenza psicologica colpisce la popolazione femminile con un'incidenza tre volte superiore rispetto a quella maschile, toccando in alcune coorti punte superiori al 44%.

L'architettura classica della prevenzione, strutturata su interventi dissuasivi verso il consumo outdoor di sostanze, appare inadeguata. La sofferenza si è spostata dalla sfera pubblica e visibile della strada alla dimensione privata e digitale, esigendo politiche capaci di penetrare direttamente nei contesti comunitari dei giovani.

“I dati dell'indagine Edit 2025 ci raccontano una generazione di adolescenti toscani che sta cambiando profondamente: diminuiscono alcuni comportamenti a rischio tradizionali, ma emergono nuove fragilità legate soprattutto all'eccessivo utilizzo di smartphone e ai nuovi stili di vita. La prevenzione deve quindi andare oltre i singoli comportamenti a rischio e intervenire nei contesti in cui i ragazzi vivono, dalla scuola alla famiglia, dallo sport all'ambiente digitale.” dichiara Fabio Voller, Coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico di ARS Toscana.

Mentre la rete sociale cerca di adattarsi alle nuove manifestazioni del disagio giovanile, la catena operativa del soccorso in emergenza e del trasporto sanitario rischia il blocco per mancanza di sostenibilità finanziaria. Il Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina ha lanciato un drammatico appello a consiglieri regionali e parlamentari: le Confraternite si trovano a erogare prestazioni operative nel 2026 — sostenendo l'esplosione dei costi per carburante, bollette energetiche e stipendi del personale H24 assunto per garantire la continuità dei servizi — a fronte di rimborsi stabiliti da convenzioni regionali ferme al 2009.

La tenuta economica del Terzo Settore toscano ha raggiunto la soglia di rottura. Senza un repentino adeguamento delle tariffe, l'esito prefigurato è la chiusura dei presidi nelle frazioni isolate e la sospensione dei trasporti sociali. La questione è giunta al dibattito politico regionale tramite un'iniziativa di Fratelli d'Italia (con una mozione firmata da Alessandro Tomasi, Enrico Tucci, Chiara La Porta, Jacopo Cellai, Marcella Amadio e Matteo Zoppini) che chiede alla Giunta:

Lo stanziamento straordinario di risorse compensative per coprire i rincari energetici e del carburante sostenuti nel 2026. L'introduzione di un meccanismo automatico di indicizzazione dei costi chilometrici legato ai rilevamenti dell'Osservatorio prezzi del MIMIT. Il superamento delle marcate difformità territoriali nel trasporto dei disabili. Ad oggi, infatti, le famiglie residenti nelle aree del Pratese, del Senese o della Valdinievole si trovano a pagare contributi di centinaia di euro al mese. La lettera inviata dal Direttore Generale dell'ASL Toscana Sud Est, Marco Torre, volta a bloccare gli aumenti tariffari, è stata giudicata insufficiente dalle opposizioni se non accompagnata da uno stanziamento strutturale regionale.

La posta in gioco va oltre la tenuta economica delle singole associazioni no-profit: l'eventuale cedimento del volontariato significherebbe il crollo dell'infrastruttura di soccorso capillare e di prossimità che decongestiona quotidianamente i pronto soccorso degli ospedali toscani.

“Non chiediamo privilegi, ma le minime condizioni concrete per continuare a svolgere il nostro compito al servizio delle comunità, salvaguardando un patrimonio di solidarietà e professionalità costruito nel tempo. Chiediamo alla politica di superare le appartenenze di parte e di farsi promotrice di un'iniziativa comune.” affermano dal Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina.

In controtendenza rispetto al quadro generale di contrazione finanziaria, la Regione Toscana rivendica una precisa scelta strategica nel campo della disabilità, fondata sui principi dell'autodeterminazione e del "progetto di vita". A vent'anni dalla firma della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (siglata a New York il 13 dicembre 2006) — che la Toscana commemorerà con la conferenza internazionale dell'11 dicembre alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l'evento "Toscana Accessibile" del 3 dicembre a Fiesole — l'amministrazione regionale ha destinato ingenti risorse del Fondo Sociale Europeo Plus al superamento della logica meramente assistenziale.

I risultati quantitativi testimoniano l'estensione delle misure:

Vita Indipendente : Dal 2024 a oggi la spesa documentata ha superato i 76,5 milioni di euro (grazie a progressivi stanziamenti di 46 milioni nel 2024, 25,7 milioni l'anno successivo e 4,8 milioni nel giugno 2026). I progetti attivi, avviati nel corso del 2025, sostengono circa 2.200 persone (rispetto ai 1.120 beneficiari antecedenti al 2024), erogando contributi individuali fino a 2.000 euro al mese estesi anche a spese di fisioterapia, trasporti e pratica sportiva.

Dal 2024 a oggi la spesa documentata ha superato i 76,5 milioni di euro (grazie a progressivi stanziamenti di 46 milioni nel 2024, 25,7 milioni l'anno successivo e 4,8 milioni nel giugno 2026). I progetti attivi, avviati nel corso del 2025, sostengono circa 2.200 persone (rispetto ai 1.120 beneficiari antecedenti al 2024), erogando contributi individuali fino a 2.000 euro al mese estesi anche a spese di fisioterapia, trasporti e pratica sportiva. Disabilità gravissime : Sono stati ripartiti 14 milioni di euro dal Fondo per la non autosufficienza tra le 28 Zone Distretto e Società della Salute per sostenere la permanenza a domicilio di oltre 3.000 persone (con assegni da 900 a 1.200 euro/mese).

Sono stati ripartiti 14 milioni di euro dal Fondo per la non autosufficienza tra le 28 Zone Distretto e Società della Salute per sostenere la permanenza a domicilio di oltre 3.000 persone (con assegni da 900 a 1.200 euro/mese). Progetto InAut (under 44): Per favorire l'autonomia dei giovani, la Giunta ha stabilito un investimento complessivo di 8,4 milioni di euro, composto da 6,72 milioni di risorse regionali integrate dal 20% di cofinanziamento obbligatorio a carico degli ambiti territoriali. I nuovi bandi (in uscita a gennaio 2027) erogheranno contributi tra 800 e 1.800 euro mensili per percorsi di studio, lavoro, genitorialità e autonomia abitativa.

Questa linea d'intervento segna una svolta culturale: la persona con disabilità cessa di essere considerata un destinatario passivo di interventi assistenziali per diventare il soggetto titolato a definire le modalità della propria inclusione sociale e lavorativa.

“Sosteniamo l’autonomia e la possibilità di scegliere. La Toscana è l’unica regione in Italia ad avere un programma sulla vita indipendente e quella che più investe al riguardo in Europa. Nessun altro ha un programma così ampio neppure sull’accessibilità.” dichiara Monia Monni, Assessora alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Toscana.

Se la programmazione regionale difende le misure strategiche sul sociale, i municipi toscani affrontano una crisi senza precedenti nella gestione dei bilanci di previsione 2027. L'allarme formalizzato da Anci Toscana, per voce della presidente Susanna Cenni e del delegato alla finanza locale Filippo Vagnoli, descrive la reale difficoltà dei Comuni nel garantire l'equilibrio della spesa corrente e la tenuta dei servizi di base.

Le cause del deficit strutturale degli Enti Locali risiedono in una serie di congiunture concomitanti:

Costo del personale e stanziamenti statali : L'applicazione del rinnovo contrattuale del comparto Enti Locali comporta un legittimo incremento salariale per i lavoratori, che tuttavia genera un peso rilevante sulle casse comunali. A fronte di questa spesa obbligata, la Legge di Bilancio statale ha previsto un contributo nazionale di soli 50 milioni di euro, cifra considerata irrisoria dagli amministratori locali.

L'applicazione del rinnovo contrattuale del comparto Enti Locali comporta un legittimo incremento salariale per i lavoratori, che tuttavia genera un peso rilevante sulle casse comunali. A fronte di questa spesa obbligata, la Legge di Bilancio statale ha previsto un contributo nazionale di soli 50 milioni di euro, cifra considerata irrisoria dagli amministratori locali. Spesa energetica e tagli settoriali : Il mantenimento operativo di impianti sportivi, scuole, palestre, RSA e sedi municipali continua a soffrire per i costi energetici. A questo si aggiunge l'assenza, per il terzo anno consecutivo, del Fondo nazionale sostegno affitti, che scarica interamente sulle casse comunali la gestione delle emergenze abitative.

Il mantenimento operativo di impianti sportivi, scuole, palestre, RSA e sedi municipali continua a soffrire per i costi energetici. La forbice degli investimenti : Chiusa la parentesi straordinaria del PNRR senza l'attivazione di un fondo sostitutivo per le opere pubbliche, le stime di Anci evidenziano un ammanco nazionale di circa 8 miliardi di euro per gli investimenti comunali.

Chiusa la parentesi straordinaria del PNRR senza l'attivazione di un fondo sostitutivo per le opere pubbliche, le stime di evidenziano un ammanco nazionale di circa 8 miliardi di euro per gli investimenti comunali. Distorsioni fiscali e sanità: I sindaci denunciano l'iniquità dell'IMU sui capannoni industriali, incassata in gran parte dallo Stato centrale a fronte dei costi di manutenzione delle infrastrutture viarie e industriali sostenuti dai Comuni. Il tutto si inserisce nella macro-partita della sanità pubblica, dove le Regioni chiedono 6,8 miliardi di risorse nazionali aggiuntive a fronte dei 2,4 miliardi attualmente stanziati dalla manovra statale, che distribuisce risorse su misure parziali (50 milioni per la quota minori in comunità, 45 milioni per la Polizia locale).

La criticità per i cittadini è il concreto rischio che i Comuni, in particolare quelli di dimensioni medio-piccole, debbano ricorrere a tagli della spesa sociale o all'aumento delle aliquote locali per scongiurare il dissesto finanziario.

“Ricevo moltissime telefonate da colleghi che riscontrano criticità nella predisposizione dei bilanci di previsione 2027... Ci sono due questioni in particolare che stanno modificando i numeri dei nostri bilanci. La prima riguarda i maggiori costi del personale, conseguenti al rinnovo del contratto degli enti locali... Aumenti doverosi, che però peseranno molto sui bilanci del prossimo anno. A fronte di questo, nella Legge di Bilancio sono stati stanziati dal Governo appena 50 milioni di euro, una cifra realisticamente del tutto insufficiente.” afferma Susanna Cenni, Presidente di Anci Toscana.

I vincoli di bilancio e le esigenze di quadratura finanziaria delle Aziende Sanitarie rischiano di produrre decisioni in contrasto con le necessità di tutela del territorio. Un caso emblematico riguarda la città di Firenze ed è emerso in relazione al complesso sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro situato in via dell'Osteria, nel quartiere delle Piagge.

Attraverso una delibera adottata il 9 ottobre, l'Azienda Sanitaria ha inserito l'immobile nel proprio piano di alienazione patrimoniale con una base d'asta fissata ad oltre 870.000 euro. All'interno del complesso destinato alla vendita sono collocati la cucina, la mensa, l'infermeria e gli uffici impiegati dal Centro Diurno "La Chiocciola", un presidio socio-sanitario semi-residenziale che assiste quotidianamente 15 anziani non autosufficienti.

La vicenda, sollevata tramite un'interrogazione presentata dal capogruppo regionale di Forza Italia Marco Stella, evidenzia i rischi legati alle cartolarizzazioni immobiliari in ambito sanitario:

Incompatibilità funzionale ed esigenze reali : La delibera dell'USL giustifica l'alienazione definendo gli immobili "inidonei alle esigenze organizzative". Tuttavia, la struttura garantisce una funzione indispensabile di sollievo per i caregiver e di prevenzione dell'isolamento sociale in un quartiere a forte densità abitativa, evitando ricoveri impropri nelle RSA.

La delibera dell'USL giustifica l'alienazione definendo gli immobili "inidonei alle esigenze organizzative". Tuttavia, la struttura garantisce una funzione indispensabile di sollievo per i caregiver e di prevenzione dell'isolamento sociale in un quartiere a forte densità abitativa, evitando ricoveri impropri nelle RSA. Scadenze contrattuali e assenza di tutele : La convenzione con il gestore del centro (la Cooperativa Colori) è in scadenza al 31 gennaio 2027, senza che siano stati formalizzati atti relativi a rinnovi o trasferimenti di sede.

La convenzione con il gestore del centro (la Cooperativa Colori) è in scadenza al 31 gennaio 2027, senza che siano stati formalizzati atti relativi a rinnovi o trasferimenti di sede. Mancanza di clausole sociali nel bando: L'atto di vendita rischia di non prevedere specifici vincoli d'uso o garanzie per l'acquirente privato in merito al mantenimento della funzione socio-sanitaria nel medesimo quartiere.

Il rischio di questa impostazione è quello di considerare gli immobili della sanità pubblica esclusivamente come cespiti contabili da monetizzare per coprire disavanzi di gestione, impoverendo la rete delle infrastrutture sociali di prossimità.

“Definire questi spazi 'inidonei alle esigenze organizzative' dell’Azienda sanitaria, quando ospitano un presidio socio-sanitario fondamentale per una fascia di popolazione estremamente fragile solleva più di una perplessità. Non bastano generiche rassicurazioni sul fatto che non ci sarà una chiusura immediata: le famiglie e gli operatori hanno diritto di sapere cosa accadrà nel medio e lungo periodo, una volta che l’immobile sarà venduto.” dichiara Marco Stella, Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale della Toscana.

L'analisi dello stato del welfare toscano evidenzia la profonda cesura tra la qualità della progettazione strategica e la fragilità della sua sostenibilità economica quotidiana. La Regione dimostra una leadership riconosciuta nell'utilizzo dei fondi comunitari — come evidenziano i 389 milioni di euro del Programma FSE+ 2021-2027 destinati ai giovani (pari al 36% dell'intera dotazione regionale) e gli investimenti record sulla Vita Indipendente. Tuttavia, le strutture operative di base gestite da Comuni e Terzo Settore rischiano la paralisi a causa dell'inflazione, dei rimborsi fermi da oltre 17 anni e della contrazione delle risorse nazionali.

La sfida decisiva per la tenuta del modello territoriale si sposterà nel dibattito sulla governance dei fondi di coesione UE per il settennato 2028-2034. L'allarme espresso dal Presidente della Regione Eugenio Giani e dalle autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo Plus contro la centralizzazione statale della spesa comunitaria mette in luce il punto centrale della questione: senza un'autonomia finanziaria, l'integrazione sociosanitaria rischia di rimanere un esercizio teorico.

All'incrocio tra bilanci comunali in difficoltà, associazioni di volontariato allo stremo e immobili sanitari messi all'asta, la domanda politica non riguarda più solo l'efficienza della spesa pubblica, ma l'orientamento delle priorità regionali.