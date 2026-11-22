Mentre è ancora in corso e prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale attuale, partita il 7 ottobre, si tirano le somme per quella passata. Il Ministero della salute ha pubblicato i dati, aggiornati al 28 settembre 2026, e la Toscana risulta la prima regione italiana per copertura vaccinale contro l’influenza. Si è vaccinato il 23,31 per cento della popolazione, rispetto ad una media italiana del 18,87 per cento. Oltre 852 mila sono state le dosi somministrate.

Il vaccino antinfluenzale è consigliato ed offerto gratuitamente alle persone anziane e a chi è più esposto, per patologie o lavoro: ai fragili e malati cronici indipendentemente dall’età dunque, alle donne in gravidanza, al personale sanitario e socio sanitario (compresi studenti in tirocinio), agli addetti ai servizi essenziali, ai donatori di sangue, ai lavoratori a contatto con animali e ai familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Ci si vaccina dal proprio medico di famiglia o pediatra, ma anche presso le farmacie convenzionate.

Nei dati pubblicati dal Ministero particolarmente significativo appare il risultato raggiunto in Toscana tra gli over65, una delle fasce di popolazione maggiormente esposte alle complicanze dell’influenza. Si è infatti vaccinato il 58,51 per cento, quasi nove punti percentuali sopra le media nazionale del 49,81 per cento, e sono state somministrate più di 572 mila dosi. Il risultato colloca la Toscana al secondo posto in Italia per questa fascia di età, dietro soltanto all’Umbria.

La Toscana va bene anche tra i più piccoli. E’ prima in Italia tra i bambini da 6 a 23 mesi (28,12 per cento di copertura, di fatto il doppio della media italiana che è il 14,14) ed è prima anche tra i bambini da 2 a 4 anni (36,63 per cento contro il 23,51% nazionale. Anche per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 8 anni si supera la media italiana: 24,31 per cento rispetto al 15,97 per cento.

“I risultati – commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociali, Monia Monni – sono il frutto di un’organizzazione che punta alla collaborazione e all’integrazione tra attori diversi del sistema sanitario regionale. Un modello vincente dove fanno squadra tra loro pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, aziende sanitarie, farmacie, Estar e di tutti gli altri operatori coinvolti nelle diverse fasi di programmazione, organizzazione e realizzazione della campagna. Naturalmente senza una risposta positiva da parte dei cittadini non si sarebbero potute raggiungere simili percentuali”.

L’invito adesso è a fare altrettanto per la campagna in corso, con l’obiettivo di consolidare e migliorare ulteriormente le coperture vaccinali raggiunte in passato.