Firenze, 17-11-2026 - "Sanità Codice Rosso", domani mercoledì 18 novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, la FP CGIL promuove a Firenze in piazza Santissima Annunziata, davanti allo Spedale degli Innocenti, un'iniziativa pubblica per denunciare gli effetti della legge di bilancio sul Servizio sanitario nazionale: liste d'attesa sempre più lunghe, carenza di personale, posti in RSA che non si trovano e costi scaricati su cittadini e famiglie.

"In piazza - si legge in una nota - saranno allestiti l' "Ospedale Santa Attesa" e la "RSA Villa Pazienza", due presidi simbolici della sanità che ci aspetta se le scelte del Governo non cambieranno. Nell’occasione, saranno illustrati numeri locali su liste d’attesa e carenze di personale. Saranno presenti lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica, privata e delle RSA. Verso le 11:15 è previsto un flash mob sul tema della sanità messa in ginocchio".

L'iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione verso lo sciopero generale di venerdì 20 novembre.