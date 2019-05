Rossi: "PD unica alternativa alla destra reazionaria e anti-Europa"

Il governatore della Toscana, appena rientrato nel partito: "Stiamo recuperando, una buona base per combattere l'onda nera. Ottimo risultato dei Verdi"

(DIRE) Firenze, 27 mag. - "Il risultato delle Europee in Italia fa vincere e rende autosufficiente la Lega, che insieme ai Fratelli d'Italia raggiunge il 40 per cento: una destra estrema, nazionalista, con pulsioni razzistiche e fasciste, priva di riferimenti ai valori della Costituzione, e con un leader, Salvini, che aspira ad essere l'uomo del destino. Il Movimento 5 Stelle crolla: la cosiddetta 'svolta a sinistra', tardiva e poco credibile, è fallita". È quanto afferma, in un post su Facebook il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commentando l'esito delle elezioni Europee. Secondo il governatore non è stato premiato il M5S ne' per il reddito di cittadinanza, rivelatosi "confuso e clientelare", né il tentativo di collocarsi oltre la destra e la sinistra. Invece, "il Pd recupera e si presenta come la vera unica alternativa possibile alla destra estrema. Il risultato, se unito ai voti di +Europa e di Europa Verde, rappresenta una buona base per combattere contro 'l'onda nera' reazionaria che attraversa l'Italia", chiarisce. C'è una duplice prospettiva per la sinistra: "socialismo ed ecologismo". Più complessivamente, prosegue il ragionamento Rossi, "i nazionalpopulisti risultano non determinanti per formare una maggioranza. Ottimo il risultato dei Verdi. I Socialdemocratici vanno bene quando provano ad essere se stessi e non fanno alleanze con la destra". In questo contesto "l'Italia si troverà isolata con Lega e M5stelle in gruppi estremisti di destra antieuropeisti, pericolosi ma di scarso peso. Queste elezioni ci qualificano come il grande malato d'Europa". E se Salvini sara' coerente con le sue idee, avverte, "il rischio è che il nostro Paese assomigli alla Gran Bretagna dove vince ancora Brexit".