La Commissione di valutazione ha approvato la graduatoria definitiva del bando comunale per le festività natalizie. Tutte le 43 domande pervenute sono state ammesse al finanziamento. Vicini: “Finanziamo con importanti contributi le iniziative di Ccn, mercati e associazioni di categoria, per un Natale a Firenze fatto di luci, colori ed eventi tutti da vivere. Il commercio organizzato in Ccn e associazioni è sempre più protagonista della vita della città, il livello qualitativo delle proposte rivolte a fiorentini, visitatori, famiglie e persone di ogni età cresce ogni anno. Quest'anno registrato il numero record di proposte, tutte accolte”.