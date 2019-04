Primo Maggio 2019: in corteo, o al pranzo collettivo

A San Salvi la Festa di Calendimaggio

Primo Maggio di lotta contro lo sfruttamento del lavoro, la disoccupazione, la precarietà e per i diritti essenziali alla studio, alla salute e alla casa. Il 1° maggio, CUB, COBAS, USI cit, Cobas Sanità Università e Ricerca, organizzano a Firenze, per la festa internazionale di lavoratrici e lavoratori un corteo, con partenza da piazza Beccaria alle ore 10.00 della mattina. La manifestazione sarà preceduta la sera del 30 aprile, da una festa concerto in piazza Ciompi con concerto dei Fish Bones dalle ore 19.00.

A San Salvi appuntamento mercoledì 1° maggio. Sono ormai molti anni che i Chille de la balanza fanno rivivere l’antica Festa di Calendimaggio con iniziative nell’ex-città manicomio. Già ai tempi dell’antica Roma pagana si festeggiava la vittoria della primavera sull’inverno; e successivamente la Festa si manifestò come ricorrenza comune in molte culture del nostro continente; tanti sono i simboli che accomunano i festeggiamenti nelle varie tradizioni nazionali europee: dal fuoco all’albero del maggio, dall’acqua ai frutti della terra. In Toscana e a Firenze il cantar maggio, che altro non è che una variante del Calendimaggio, è giunto sino ai nostri giorni ed è tuttora ben presente in maremma e nelle montagne del pratese. Il Calendimaggio sansalvino, che i Chille presentano come “una festa della primavera nell’incontro tra la tradizione fiorentina e le culture del mondo”, vede alle ore 16 Dipingi il tuo manifesto: il festoso invito a realizzare liberamente manifesti, da far affiggere sui muri di Firenze come promozione dell’ormai prossima Estate a San Salvi. Non occorre essere pittori, tutti possono partecipare: “porta con te solo la tua fantasia e troverai carta, colori e pennelli per realizzare manifesti tutti numeri-unici!”. Dalle ore 18.00 poi tutti a ballare con gli Adanzé: importante ensemble toscano che presenta un repertorio di musica da ballo di tutt’Europa, che ancora oggi ha la capacità di coinvolgere il pubblico nella danza e far sentire lo spirito della festa. I balli popolari proposti, nati in Francia, Romania, Paesi Baschi, Ungheria, Inghilterra, Scozia e naturalmente in Italia, sono di facile apprendimento: così basta la guida di un esperto tra il pubblico per offrire una immediata e particolare occasione di contatto tra le persone, festosamente invitate a partecipare! Il Calendimaggio è ad ingresso libero, ma per la prevedibile larga partecipazione, si consiglia la prenotazione: telefono 055-6236195, whatsapp 335-6270739.

Il Circolo ARCI Le Fornaci torna a organizzare la Festa dei Lavoratori che si svolgerà dalle ore 13.00 in Via del Fornacione a Pistoia. Oltre ad essere una giornata dedicata alle riflessioni sul valore dei diritti dei lavoratori, il Primo Maggio sarà anche occasione per stare insieme degustando la buona cucina con i cannelloni pistoiesi fatti a mano ricotta e spinaci al sugo di pomodoro, arista in forno e patate fritte del contadino, acqua vino e dolce tutto a 15 €. Info e prenotazione obbligatoria al 347 1193692. Ingresso riservato ai soci ARCI.

Mercoledì 1 maggio dalle ore 12 il circolo ricreativo culturale A.r.c.i. di Vellano - il paese degli scalpellini nella montagna pesciatina, torna a proporre il tradizionale pranzo sociale, per trascorrere una giornata piacevole in buona compagnia, godendo della buona tavola e del piacere di stare insieme, ascoltando e ballando con la musica di bravi dj animatori. L’iniziativa è inserita nel più vasto programma attivato dal comune di Pescia per celebrare la festa del lavoro che, quest’anno, ha come slogan “lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa”. Ricco il menù proposto che comprende: antipasto toscano “Antico convento”, Penne alla Vellanese, Fusilli Primavera, lombata di maiale al forno con fagioli all’olio extra vergine d’oliva e insalata mista, e per chiudere, dessert con vinsanto, accompagnati da vino bianco e rosso e acqua; popolari i prezzi: 13.00 Euro per gli adulti, 10.00 Euro per i bambini. Un’ottima occasione per passare una bella giornata all’insegna del relax, offerta dal circolo A.r.c.i. di Vellano - montagna Pesciatina. Info e Prenotazioni 0572 409101