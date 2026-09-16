Poste, in provincia di Firenze oltre 1000 passaporti in 5 mesi

Oltre mille passaporti emessi nell’arco di cinque mesi in provincia di Firenze. È il numero complessivo raccolto dai trentuno uffici postali nel territorio fiorentino, abilitati alla richiesta di emissione e di rinnovo passaporto che costituisce uno dei servizi avviati nell’ambito del progetto Polis nei piccoli centri e nelle aree più remote.

Polis, che prevede la trasformazione in sportelli unici di prossimità di quasi 7mila uffici postali situati in comuni con meno di 15mila abitanti, ha l’obiettivo di mettere a disposizione del cittadino numerosi servizi della pubblica amministrazione. Il servizio di rilascio passaporti è una risposta concreta all’esigenza di semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire un’alternativa comoda, capillare e facilmente accessibile per ottenere questo importante documento.

Attualmente è possibile richiedere il passaporto in 224 uffici postali della Toscana, a livello nazionale in 6.932 uffici postali Polis e in 431 uffici postali dei grandi centri urbani. Oltre a semplificare la burocrazia, l’iniziativa contribuisce a ridurre il divario tra aree urbane e territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate d’Italia. Ad oggi gli uffici postali italiani hanno erogato oltre 280mila passaporti.

A guidare la classifica della Toscana è l’ufficio postale di Tavarnelle Val di Pesa con 363 richieste, a seguire Greve in Chianti (80), Barberino del Mugello (71), Rignano sull’Arno (67) e Vicchio (59).

“L’elevato numero di richieste conferma l’importanza del servizio per i cittadini di Tavarnelle Val di Pesa. La possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente in ufficio postale evita spostamenti fino a Firenze e semplifica l’accesso a un servizio essenziale, rispondendo in modo concreto alle esigenze della comunità locale”, dichiara il responsabile dell’ufficio postale di Tavarnelle Val di Pesa Giuseppe Testa.

La presenza di 224 uffici postali in Toscana abilitati alla richiesta conferma la diffusione capillare del servizio sul territorio regionale, garantendo ai cittadini la possibilità di richiedere il passaporto anche nei comuni più piccoli. Il procedimento per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce. È sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia e corrispondere l’importo di 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio.

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