Argentina, Mastantuono convocato in Nazionale

Ph Fabio Vanzi

Il centrocampista della Fiorentina Franco Mastantuono è stato convocato da Lionel Scaloni per le tre amichevoli che l’Argentina giocherà tra fine settembre e inizio ottobre contro Bolivia, Burkina Faso e Benin.

Una convocazione arrivata ieri sera, il 15 settembre, che riporta il talento classe 2007 in Nazionale dopo l’esclusione dalla lista dei 26 per il Mondiale 2026.

Per il giovane trequartista è un segnale forte, un ritorno nel gruppo dei grandi proprio nel tour che segnerà l’ultimo saluto di Lionel Messi al Monumental.

Mastantuono è uno dei sette italiani chiamati da Scaloni, insieme a Lautaro Martinez, Nico Paz, Nico Gonzalez, Balerdi, Soulé e Castro.

L’elenco del ct argentino conferma la fiducia nel lavoro che sta svolgendo a Firenze, dove Paolo Vanoli lo sta rilanciando dopo i mesi complicati al Real Madrid.

Ph Fabio Vanzi

"Se i nostri giocatori vanno in Nazionale vuol dire che stiamo lavorando bene", ha detto Vanoli, "Franco ha qualità per saltare l’uomo e può diventare importante per noi e per l’Argentina".Un bel premio per il ragazzo arrivato in estate alla Fiorentina e per tutto l’ambiente viola che ha scommesso su di lui.