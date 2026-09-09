​Peste suina africana: il virus viaggia sotto le nostre suole

La Toscana è un mosaico di equilibri fragili e bellezza millenaria. Dai fitti boschi dell'Appennino alle colline senesi, il nostro paesaggio non è solo una cartolina, ma un organismo vivente e produttivo. Oggi, però, tra quei sentieri che amiamo percorrere si muove una minaccia invisibile e spaventosamente resistente: la Peste Suina Africana.

È bene sgombrare subito il campo da ogni timore sanitario: la PSA non colpisce l'uomo. Secondo Cia Toscana si tratta di una sfida economica e ambientale senza precedenti. Perché questa minaccia è così insidiosa? Perché il virus della PSA è un "sopravvissuto": può resistere per mesi nel fango, nel suolo o nei prodotti a base di carne suina non cotta. In questo scenario, la consapevolezza del cittadino diventa la prima linea di difesa.

Immaginiamo che il contagio avvenga solo per contatto diretto tra cinghiali o suini. La verità scientifica è più inquietante: il virus è un autostoppista eccezionale. Attività umane apparentemente innocue — trekking, mountain bike o una passeggiata con il cane — possono trasformarsi in vettori di diffusione su larga scala.

Il bosco, da spazio di libertà incontaminata, deve oggi essere percepito come un'area soggetta a protocolli di biosicurezza. I veicoli inaspettati del contagio includono:

Suole delle scarpe : Il fango raccolto nei sentieri può ospitare il virus per settimane.

Il fango raccolto nei sentieri può ospitare il virus per settimane. Pneumatici : Le scanalature delle biciclette e delle auto trasportano il patogeno da una provincia all'altra.

Le scanalature delle biciclette e delle auto trasportano il patogeno da una provincia all'altra. Animali domestici: Il pelo e le zampe dei cani possono raccogliere materiale contaminato.

“La prevenzione passa anche da gesti semplici e dalla consapevolezza di ciascuno. È un lavoro di squadra nel quale anche il contributo dei cittadini è fondamentale: attenzione, senso civico e responsabilità possono aiutarci concretamente a ridurre i rischi.” afferma Monica Sottili, Assessora alle politiche ambientali a Colle Valdelsa.

La Regione Toscana non è rimasta a guardare. Per proteggere la filiera suinicola, pilastro della nostra economia agroalimentare, la Giunta ha messo in campo risorse concrete. Già nel dicembre 2025 è stato attivato uno specifico bando mirato all'adeguamento dei sistemi di biosicurezza degli allevamenti.

L'operazione ha previsto una dotazione complessiva di oltre 800.000 euro, offrendo agli allevatori un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili. Questo investimento ha permesso a centinaia di aziende di installare recinzioni doppie e sistemi di sanificazione all'avanguardia, creando una "bolla" protettiva attorno ai capi allevati.

Un errore comune sarebbe concentrare gli sforzi solo dove il virus è già presente. Al contrario, la vera sfida si gioca sulla prevenzione nelle province attualmente indenni come Siena, Arezzo e Grosseto. Queste aree rappresentano il cuore pulsante della produzione e trasformazione delle carni in Toscana.

Il consigliere Gabriele Veneri ha giustamente sottolineato la necessità di non lasciare scoperte queste zone. La strategia regionale si muove lungo due binari:

Interventi di contenimento : Nelle aree protette e nei parchi, le azioni di depopolamento dei cinghiali devono conformarsi al Piano Regionale Interventi Urgenti.

Nelle aree protette e nei parchi, le azioni di depopolamento dei cinghiali devono conformarsi al Piano Regionale Interventi Urgenti. Responsabilità privata: Un tema delicato riguarda le Case di caccia. Essendo strutture private gestite dalle singole squadre, il loro ruolo nella gestione della biosicurezza e nella sanificazione è diventato centrale per evitare che diventino involontari focolai.

La ricerca dei funghi è una tradizione radicata, ma nell'era della PSA richiede nuove regole. Una delle misure più incisive discusse per limitare la diffusione del virus su lunghe distanze riguarda la limitazione della mobilità.

L'orientamento emerso dai protocolli di biosicurezza suggerisce di limitare la raccolta ai soli soggetti in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella provincia di residenza. L'obiettivo non è penalizzare l'appassionato, ma ridurre drasticamente lo spostamento di persone (e potenzialmente di virus sotto le scarpe) da una provincia "sensibile" a una sana. Anche se la Regione non può agire in totale autonomia su ogni vincolo, recepisce e applica con rigore le ordinanze del Commissario Straordinario.

La lotta alla PSA passa per un flacone di candeggina. Sembra un paradosso, ma i comuni prodotti per la casa sono armi letali contro il virus. Il Comune di Colle di Val d’Elsa ha stilato una guida operativa che ogni escursionista deve fare propria:

Il protocollo d'arrivo : Parcheggiare solo su asfalto o aree dedicate. Indossare le calzature da trekking solo una volta giunti sul posto, non uscire di casa già "armati" per il sentiero.

Parcheggiare solo su asfalto o aree dedicate. Indossare le calzature da trekking solo una volta giunti sul posto, non uscire di casa già "armati" per il sentiero. Il protocollo di rientro (Fondamentale) : Prima di salire in auto, è obbligatorio cambiarsi le calzature e disinfettarle immediatamente sul posto con una soluzione di acqua e candeggina. Lo stesso trattamento va riservato alle ruote delle biciclette. L'obiettivo è evitare categoricamente di portare il fango del bosco all'interno dell'abitacolo o nel garage di casa.

Prima di salire in auto, è obbligatorio cambiarsi le calzature e disinfettarle immediatamente sul posto con una soluzione di acqua e candeggina. Igiene domestica: Una volta a casa, gli indumenti vanno lavati e le zampe dei cani pulite con cura per rimuovere ogni residuo di terra.

La gestione della PSA non è un tema tecnico riservato ai veterinari o agli uffici regionali. La Toscana è un territorio interconnesso. Un solo passo falso su un sentiero può mettere in ginocchio un'intera filiera produttiva.